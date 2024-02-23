新华社洛杉矶2月22日电（记者谭晶晶）美国私营企业“直觉机器”公司研发的月球着陆器“奥德修斯”美国东部时间22日在月球着陆。这是时隔50多年后美国航天器首次登月。

美国航天局确认，美国东部时间22日18时23分（北京时间23日7时23分），“奥德修斯”在月球着陆。“奥德修斯”携带了美国航天局多种科学仪器及商业载荷。美国航天局表示，这些仪器有助于为将来人类探索月球做准备。

这是自1972年美国阿波罗17号登月任务结束后美国航天器首次登月，也是首次由私营企业完成这一任务。

本月15日，“奥德修斯”搭乘美国太空探索技术公司的“猎鹰9”火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空。“奥德修斯”着陆器是一个六边形柱体，高4米，宽1.57米，有6个着陆腿。据美国航天局介绍，此次任务目标包括研究着陆器的发动机羽流与月球表面的相互作用、射电天文学、太空天气与月球表面的相互作用、着陆器精准着陆技术及通信和导航能力等。

美国政府2019年宣布“阿耳忒弥斯”登月计划，最初计划在2024年前将美国宇航员再次送上月球，后因预算不足等原因，宣布美国宇航员重返月球的计划时间推迟。

美国“直觉机器”公司是美国航天局“月球商业运载服务计划”下月球着陆器承包商之一。该计划旨在向月球表面运送科学实验设备和货物，为“阿耳忒弥斯”登月计划奠定基础。

美国另一家私企航天机器人技术公司开发的月球着陆器“游隼”1月曾发射升空，但升空后不久推进系统出现故障，登月计划宣告失败。

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