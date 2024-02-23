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和评理| 欧洲应加强战略自主 避免为美埋单

2024年02月23日09:19 | 来源：中国日报网
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今年是中法建交60周年。60年来，两国坚持独立自主、务实合作、互利共赢，产生累累硕果，不仅造福两国人民，而且促进世界和平稳定，推动构建多极世界。

中法同为独立自主大国、联合国安理会常任理事国和多极世界中的重要力量，在重大问题上立场相近。两国互相尊重，互相学习，走出一条不平凡的国与国交往之路。

在双方共同努力下，尽管国际局势动荡不安，中法关系稳定发展；尽管美国试图挑拨离间，两国继续探索拓展合作空间。

在第25次中法战略对话上，法方愿与中国继续深化务实合作，对美方所谓“安全关切”不予理会。在美国眼里，核能、人工智能、航空航天，等等，都是所谓“敏感领域”，必欲将中国排除在外而后快。

面对当前国际乱局和地缘冲突，法方表示愿同中方携手应对挑战，避免大国对立，防止阵营对抗，改善全球治理。法方主张欧洲战略自主，展现担当作为。

中方视欧洲为多极化进程中的重要一极，支持欧洲加强战略自主，将前途命运掌握在自己手中。欧盟决策者应当认识到，在对华关系上必须坚持和加强战略自主，为中方企业营造公平公正的营商环境，避免为美国地缘政治赌博埋单。

本文译自《中国日报》2月22日社论

原文标题：France's insistence on strategic autonomy means it's immune to bloc confrontation

出品：中国日报社论编辑室

(责编：艾雯、徐祥丽)

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