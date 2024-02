今年是中法建交60周年。60年来,两国坚持独立自主、务实合作、互利共赢,产生累累硕果,不仅造福两国人民,而且促进世界和平稳定,推动构建多极世界。

中法同为独立自主大国、联合国安理会常任理事国和多极世界中的重要力量,在重大问题上立场相近。两国互相尊重,互相学习,走出一条不平凡的国与国交往之路。

在双方共同努力下,尽管国际局势动荡不安,中法关系稳定发展;尽管美国试图挑拨离间,两国继续探索拓展合作空间。

在第25次中法战略对话上,法方愿与中国继续深化务实合作,对美方所谓“安全关切”不予理会。在美国眼里,核能、人工智能、航空航天,等等,都是所谓“敏感领域”,必欲将中国排除在外而后快。

面对当前国际乱局和地缘冲突,法方表示愿同中方携手应对挑战,避免大国对立,防止阵营对抗,改善全球治理。法方主张欧洲战略自主,展现担当作为。

中方视欧洲为多极化进程中的重要一极,支持欧洲加强战略自主,将前途命运掌握在自己手中。欧盟决策者应当认识到,在对华关系上必须坚持和加强战略自主,为中方企业营造公平公正的营商环境,避免为美国地缘政治赌博埋单。

本文译自《中国日报》2月22日社论

原文标题:France's insistence on strategic autonomy means it's immune to bloc confrontation

出品:中国日报社论编辑室

(责编:艾雯、徐祥丽)