新华社瑞士沃州代堡2月22日电 阿尔卑斯山区放牧、木屋里制作奶酪、并列的中国国旗和瑞士国旗……被朵朵桃花与一条中国龙构成的心形图案环绕。瑞士剪纸艺术家科琳娜·卡恩施泰特创作的这幅剪纸作品成为龙年春节中瑞文化交流的亮点。

2月19日，瑞士剪纸艺术家科琳娜·卡恩施泰特在位于代堡的工作室与她创作的中国龙年春节贺岁作品合影。新华社记者陈斌杰摄

“这件作品的创作灵感来自龙。”卡恩施泰特在工作室接受新华社记者专访时说：“我认为用一条龙包围整个画面的构图很不错。”

卡恩施泰特对生活传统的重视体现在她的剪纸作品中，这件作品也不例外。她告诉记者，奶酪、草场、木屋和奶牛等典型的瑞士传统元素呈现出来后，“我脑子出现一个想法：用龙的形象包围这一切，包围中国和瑞士之间的友谊。我要表现的主题就是友谊，就是爱”。

龙在东西方文化中象征意义不同。“龙在中国受到崇拜，它是皇家的象征，而在西方，龙对我们来说非常可怕。”

基于对中国龙的认识与理解，卡恩施泰特在作品中赋予龙积极的形象。她说：“我把龙和心形图案结合在一起，表现出龙的和善可亲。”

2月19日，瑞士剪纸艺术家科琳娜·卡恩施泰特在位于瑞士代堡的工作室里创作。新华社记者陈斌杰摄

与中国剪纸艺术一样，瑞士剪纸拥有独特的发展历史。相关资料显示，自17世纪起，许多剪纸流派在瑞士流行，包括宗教画面和剪影肖像。卡恩施泰特告诉记者，在佩伊当欧地区，人们在冬闲时发明剪纸，常常把作品制成书签夹在正阅读的书籍里。

代堡是瑞士传统剪纸的重要发源地之一。卡恩施泰特说，中国龙年春节前，瑞士驻中国大使馆写信给位于代堡的佩伊当欧博物馆及瑞士剪纸中心，希望后者分享一些剪纸作品展现两国友好关系。卡恩施泰特欣然接受邀请，于是有了上述中国龙年春节贺岁作品。她创作出一模一样的两件中国龙年春节贺岁作品，一件送到北京的瑞士大使馆展出，一件目前在她的工作室。

“我准备把（工作室的）这一件放到佩伊当欧博物馆及瑞士剪纸中心全年展出，突出瑞士与中国的紧密联系。”卡恩施泰特说。

卡恩施泰特没去过中国。“我知道中国给予瑞士免签待遇，让我们瑞士人能够很便利地去看看你们的国家。”卡恩施泰特对记者说，“中国一直印在我心，有些美丽的事物吸引我，如果哪一天我去中国，我会把它们记录下来。”（记者：王其冰、陈斌杰、曾焱；剪辑：王科文；编辑：陈丹、程大雨、杜逾舸、王科文）

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