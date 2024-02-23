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英货轮红海遇袭后状态不明　去向未决

2024年02月23日08:52 | 来源：新华社
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新华社北京2月22日电 一艘英国货轮18日在红海水域遭也门胡塞武装导弹袭击，受损严重，船员被迫弃船，被另一艘商船救下。航运业消息人士21日说，这艘货轮没有沉没，目前可行方案是将其拖到附近的吉布提港口。

这艘货轮名为“鲁比马尔”号，悬挂伯利兹国旗，在英国注册。英国海上安保企业安布里公司说，“鲁比马尔”号18日在也门附近的曼德海峡遭到袭击。它从阿拉伯联合酋长国豪尔费坎港出发，正前往保加利亚瓦尔纳港。

美国中央司令部说，胡塞武装向“鲁比马尔”号发射两枚反舰弹道导弹，其中一枚击中该船。胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚说，“鲁比马尔”号遭到严重打击，以致完全停止航行。

负责该货轮海上安全的LSS-SAPU公司19日告诉路透社，“鲁比马尔”号正在进水。一名美国国防官员20日说，“鲁比马尔”号没有沉。美联社分析卫星图像后认为，截至当地时间20日14时，这艘货轮仍漂浮在曼德海峡以北水域。

路透社21日援引航运和保险业人士的话报道，把“鲁比马尔”号拖至与也门隔海相望的吉布提维修可能是目前可行的最佳方案，因为按照这艘船当前损坏状态，远距离拖行风险很高。

吉布提港口与免税区管理局19日说，“鲁比马尔”号上共24名船员，包括11名叙利亚人、6名埃及人、3名印度人和4名菲律宾人。他们已被救援船带到吉布提，全员安全。管理局还说，“鲁比马尔”号载有近2.2万吨化肥，属于危险品。

去年10月7日，新一轮巴以冲突爆发。11月，胡塞武装开始在红海水域袭击“与以色列有关联”船只，以示“对巴勒斯坦的支持”。今年1月12日起，美国、英国对胡塞武装目标发动多轮空袭，造成多人死伤，但没能阻止胡塞武装袭击船只。

迄今为止，尚未出现被袭击船只沉没和船员身亡的情况。国际运输工人联合会主席史蒂夫·科顿说，“鲁比马尔”号的险情不可忽视，他呼吁在加沙地带实现停火，相关方立即采取措施，以避免海员在红海水域遭遇不测。

欧洲联盟19日启动红海和海湾地区护航行动，以维护其商业和安全利益。（郭倩）

(责编：艾雯、徐祥丽)

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