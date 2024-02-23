新华社华盛顿2月22日电 美国《华尔街日报》网站日前刊发题为《在欧洲的战争如何利好美国经济》的文章，揭露美国经济因俄乌冲突获利颇丰的事实。

文章说，过去两年，美国国防工业武器和弹药订单大增。美联储数据显示，美国国防和航天领域的工业产值自俄乌冲突爆发以来增长了17.5%。拜登政府有官员表示，在950亿美元的追加国防预算案中，有607亿美元被指定用于乌克兰，其中64%实际上将回流至美国国防工业。

2023年2月19日，在美国首都华盛顿，一名抗议者手举标语在林肯纪念堂前参加集会。新华社记者刘杰摄

文章说，欧洲国家成为美国军火的“大客户”。沃尔夫研究公司军事工业分析师迈尔斯·沃尔顿说，欧洲各国政府近几年在美国制造的喷气式战斗机和其他军事硬件上的支出相当于“一代人的投资”，过去几年的投资等同于之前20年的投资。沃尔顿说，美国国务院最近表示，在截至去年9月的一年里，美国有800多亿美元的重大军火交易，其中约500亿美元的军火都卖给了欧洲盟国，这是历史正常水平的五倍多。

文章指出，当前局势拉近了美欧关系，并且对美国更加有利，美国军工业获益只是表现之一。俄罗斯天然气供应中断刺激了欧洲对美国液化天然气的需求。预计到2030年，美国的液化天然气出口量将增加近一倍，其中约三分之二将出口到欧洲。

文章说，美国政府官员此前表示，分配给涉乌事务的资金正在重建美国的国防工业基础，启动和扩大武器弹药生产线，并为40个州提供了就业支持。

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