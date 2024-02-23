新华社北京2月22日电 题：美国独家否决，孤立了自己

新华社记者谢彬彬

联合国安理会近日就阿尔及利亚代表阿拉伯国家提出的要求在加沙地带立即实现人道停火的决议草案进行表决，表决因美国的独家否决未获通过。美国再次冒天下之大不韪，以一己之力阻拦和平的脚步，引发包括其盟友在内众多国家的强烈不满，不仅把加沙局势推到了更危险的境地，也让自身陷入越来越孤立的境地。

这是2月20日在位于纽约的联合国总部拍摄的安理会投票现场。联合国安理会2月20日就阿尔及利亚代表阿拉伯国家提出的要求在加沙地带立即实现人道停火的决议草案进行表决，因美国独家否决，决议草案未获通过。新华社发（联合国供图/曼努埃尔·伊莱亚斯摄）

美国一边把保护妇女儿童、保护人权挂在嘴边，一边却漠视加沙民众的生命，一意孤行放任冲突延宕，其口是心非、自欺欺人、双重标准的虚伪面目暴露无遗。眼下，以色列在加沙地带的军事行动已导致近3万人丧生，加沙地带平民正遭受前所未有的人道灾难。然而，在全世界关注下，美国再次玩弄霸权手法，置和平呼声于不顾。巴以新一轮大规模冲突爆发以来，美国多次阻挠安理会通过要求停火的决议草案，4次在加沙停火问题上行使否决权。阿尔及利亚常驻联合国代表阿马尔·本贾马说：“给决议草案投赞成票，就是给数十万儿童带去希望，让他们重返学校并享有受教育的权利；相反，投反对票，实际上是在助纣为虐，扼杀孩子们对更美好生活的憧憬。”

安理会此次表决的决议草案，要求在加沙立即实现停火、立即释放全部人质、保障人道物资准入、反对强制迁移，这是形势的紧迫需要，也是基于人道最起码的要求，得到了安理会绝大多数成员的支持。表决结果清楚说明，在加沙停火止战问题上，不是安理会没有压倒性共识，而是美国行使否决权扼杀了安理会共识，不惜站在国际社会的对立面。联合国秘书长发言人斯特凡纳·迪雅里克·德拉里维埃说：“这不是我们第一次在安理会看到行使否决权。我们和秘书长发出的信息一直是加沙人道主义停火。”美国《纽约时报》网站刊文指出，美国再次动用否决权阻挠安理会决议草案，凸显出美国一味偏袒以色列，陷入更加孤立的境地。

2月21日，在加沙地带南部城市拉法，巴勒斯坦少年经过以军空袭后的废墟。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

在巴以冲突中，美国自行其是，毫不掩饰地“拉偏架”，是对国际公平正义的藐视。巴勒斯坦问题延续数十年没有得到解决，很重要的一个原因正是美国对以色列的偏袒。数月以来大量无辜生命逝去，人道主义灾难不断上演。美国再次阻挠安理会通过要求加沙停火的决议草案，人们已经看清，在美国自身利益面前，和平、安全、公平、正义这些全人类的共识都可以被抛弃，巴勒斯坦人的生命只是美国政客权衡利弊的数字，而不是道德原则。叙利亚政治问题专家阿什卡尔说，美国一贯偏袒以色列不符合公正原则，令冲突不断发生，阻碍达成公正、持久的和平。阿盟秘书长盖特发表声明说，美国对在加沙地带持续的战争负有政治和道德责任。

加沙地区战火仍在燃烧，人道灾难仍在加剧，美方应该摒弃政治算计，倾听国际社会和平呼声，真正秉持公正和负责任态度，为推动加沙停火作出正确选择。

(责编：艾雯、徐祥丽)