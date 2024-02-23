新华社北京2月22日电 题：美国为杀戮“开绿灯” 加沙被推到更危险境地

新华社记者

美国20日再次否决联合国安理会关于加沙冲突的决议草案，拒绝了国际社会关于立即实现人道主义停火的要求。这是自去年10月新一轮巴以冲突爆发以来美国第四次在加沙停火问题上行使否决权。与此同时，以色列在加沙地带的军事行动已导致近3万人丧生、近7万人受伤。

当前，加沙地带人道主义状况持续恶化，推动停火止战是不容推辞的道德义务，是必须承担的法律责任，也是履行《联合国宪章》的政治要求。美国无视国际社会要求立即停火的压倒性呼声，为继续杀戮“开绿灯”，把加沙局势推到了更危险的境地。

“美国策划的又一个黑暗篇章”

联合国安理会20日就阿尔及利亚代表阿拉伯国家提出的要求在加沙地带立即实现人道停火的决议草案进行表决，因美国独家否决，决议草案未获通过。

2月20日，在位于纽约的联合国总部，美国常驻联合国代表琳达·托马斯-格林菲尔德（前中）在安理会就决议草案进行表决时投反对票。新华社记者 谢锷 摄

这份决议草案要求在加沙立即实现停火、立即释放全部人质、保障人道物资准入、反对强制迁移，这既是形势的紧迫需要，也是基于人道最起码的要求。表决结果清楚说明，在加沙停火止战问题上，不是安理会没有压倒性共识，而是美国行使否决扼杀了安理会共识。表决后，阿尔及利亚常驻联合国代表阿马尔·本贾马说：“审视你的良心，历史将如何评判你。”

美国的否决举动，引发包括其盟友在内的众多国家不满和批评。

“安理会见证了美国策划的又一个黑暗篇章”“美国成为巴勒斯坦人民遭受屠杀的帮凶”“美国通过否决权向以色列传达的信息是，它可以继续逍遥法外”……巴勒斯坦、埃及、叙利亚、约旦、伊朗等中东和阿拉伯国家对美国表示谴责。

阿拉伯国家联盟秘书长盖特发表声明说，美国的举动清楚地反映了美国对以色列在加沙地带持续的战争负有政治和道德责任，“美国的立场损害了国际体系的信誉，并导致联合国的停滞”。

法国、马耳他、斯洛文尼亚、挪威等多个欧洲国家也纷纷批评美国，强烈呼吁“停止对加沙平民的杀戮”。

美国《纽约时报》网站文章指出，国际社会的强烈反应凸显美国在继续强力支持以色列方面的孤立状态。

作为以色列的坚定盟友，美国长期偏袒以色列，也是以色列最主要的军事援助国。在本轮加沙冲突中，美国一边在各种场合宣称“保护平民”，一边却不断向以色列运送武器弹药，还多次阻挠联合国推动加沙停火的努力。13日，美国参议院通过总额达953亿美元的紧急预算法案，其中约140亿美元用于援助以色列。

俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾指出，美国的“真正目标并非中东实现和平、保护平民”，而是“推动他们自己的地缘政治盘算”。

“加沙已成为一个死亡地带”

电力中断、发电机停运、有患者因缺氧而死亡……这是以色列最近袭击位于汗尤尼斯的纳赛尔医院后出现的混乱状况。以军在加沙地带的军事行动从北向南不断扩大，目前战火已“烧”至最南端的城市拉法。

英国《卫报》网站文章如此描述加沙平民的恐惧和无助：加沙地带遭到的广泛破坏和持续的战斗，意味着目前尚不清楚平民将如何逃避迟早会到来的进攻。

2月21日，在加沙地带南部城市拉法，巴勒斯坦人查看以军空袭后的废墟。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

据巴勒斯坦加沙地带卫生部门21日发布的数据，以军过去24小时对加沙地带的袭击共造成118人死亡、163人受伤。本轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过2.93万人死亡、逾6.9万人受伤。以方称，本轮冲突迄今造成以方大约1200人死亡，大多是平民，另有200多人被挟持。

“加沙已成为一个死亡地带。”世界卫生组织总干事谭德塞21日在新闻发布会上表示，不人道的健康状况和人道主义危机持续恶化。“当人们无法获得食物和水，甚至无法行走，也无法获得护理时，我们生活在一个什么样的世界里？”

由于人道援助的运送受到严重限制，加沙地带北部的粮食短缺状况已达到危急状态。根据联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）21日发表的声明，今年以来到2月12日，向加沙地带北部地区提供的援助有超过一半遭到以色列方面阻止。巴勒斯坦红新月会也说，加沙地带北部约有40万人面临饥饿威胁。

马耳他常驻联合国代表瓦妮萨·弗雷泽说，加沙地带严重恶化的人道主义状况和饥荒威胁极其令人不安，需要紧急解决。无国界医生组织指出，停火是确保向最需要帮助的人提供援助的唯一途径。

“两国方案”是唯一出路

过去100多天来，巴以冲突持续升级，已造成近3万平民丧生，约190万人流离失所。而今，若任由加沙战事延宕，将会造成更严重人道主义灾难。

2月18日，在加沙地带南部城市拉法，巴勒斯坦人查看以军空袭后的损毁情况。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

巴以冲突的根源在于巴勒斯坦始终未能实现建国梦想，几代人颠沛流离而无法回归家园。国际社会普遍认为，“两国方案”是解决巴勒斯坦问题的唯一出路。

黎巴嫩政治分析人士优素福·迪亚布指出，这场冲突的解决方案是让巴勒斯坦人有权在自己的国家过上有尊严的生活。

在刚结束不久的第60届慕尼黑安全会议上，包括联合国秘书长古特雷斯、欧盟外交与安全政策高级代表博雷利、德国总理朔尔茨等与会的国际组织和各国人士呼吁为巴以冲突寻求政治解决方案，强调只有重振搁置已久的“两国方案”才能推动该地区实现持久和平。

美国纽约大学全球事务中心退休教授阿隆·本-梅厄日前在以色列《耶路撒冷邮报》网站撰文说，必须停止当前这种疯狂的局面。“两国方案”现在重新成为未来以巴对话的焦点，也被视为唯一可行的方案。（参与记者：张天朗、吕迎旭、柳伟建、付一鸣、董修竹、沙达提、何奕萍、谢昊、程帅朋、冀泽）

(责编：艾雯、徐祥丽)