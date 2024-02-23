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德国奔驰集团2023年业绩小幅增长

2024年02月23日08:42 | 来源：新华网
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新华社德国斯图加特2月22日电（记者何丽丽）德国梅赛德斯-奔驰集团22日公布的2023年财报显示，2023年梅赛德斯-奔驰集团营业额同比增长2%至1532亿欧元，息税前利润达197亿欧元。

从销量上看，2023年梅赛德斯-奔驰乘用车和轻型商务车销量为249.18万辆，同比增长1.5%；纯电车型销量为24.07万辆，同比增长61%，纯电轻型商务车销量为2.27万辆，同比增长51%。

梅赛德斯-奔驰集团股份公司董事会主席康林松表示，2023年，梅赛德斯-奔驰持续推进企业转型，在电动化和数字化领域开展前沿创新，同时扩大电动汽车规模并取得了稳健的财务表现。

在持续推动转型方面，目前梅赛德斯-奔驰已经在中国获得北京市有条件自动驾驶（L3级）高速公路道路测试牌照。此外，梅赛德斯-奔驰还启用了在中国、美国和德国市场的超级充电网络首批站点。

鉴于全球经济形势和汽车市场的不确定性，梅赛德斯-奔驰预计2024年的营业额将与2023年持平，息税前利润预计略低于上一年水平，乘用车销量将与2023年持平。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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