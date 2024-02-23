新华社巴黎2月22日电（记者徐永春）欧洲航天局21日晚宣布，其退役的地球观测卫星ERS-2在欧洲中部时间当天18时17分（北京时间22日凌晨1时17分）坠入北太平洋上空的大气层。目前未收到地面财产损失的报告。

据介绍，ERS-2卫星重2.3吨，其大部分在到达大约海拔80公里高度的大气层时已燃烧殆尽，碎片击中地面人员的概率不到千亿分之一。

ERS-2遥感卫星于1995年发射，是欧航局1991年发射的ERS卫星的姊妹星，它携有精密仪器，可观测地球大气、陆地、海洋和极地冰川，其观测数据可供科学家长期研究。该卫星服役时间大大超出原定的3年。2011年，欧航局决定使其脱离轨道并不断下降高度。

由于在脱离轨道过程中耗尽了所有剩余燃料，ERS-2卫星是以不受控的方式坠入大气层的。欧航局空间碎片办公室解释说，以不受控方式坠入大气层是处理退役航天器的常见方法，落到地面的碎片很少造成危害。

自太空时代开启以来，退役卫星、火箭部件和碰撞碎片形成的太空垃圾不断积累。据欧航局估计，地球轨道上约有100万块直径大于1厘米的卫星或火箭碎片，足以在发生撞击时“使航天器瘫痪”。2023年，欧航局推动制定太空“零碎片”政策，旨在减少太空垃圾和碎片。

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