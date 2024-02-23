人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

欧洲退役卫星ERS-2坠入大气层

2024年02月23日08:40 | 来源：新华网
小字号

新华社巴黎2月22日电（记者徐永春）欧洲航天局21日晚宣布，其退役的地球观测卫星ERS-2在欧洲中部时间当天18时17分（北京时间22日凌晨1时17分）坠入北太平洋上空的大气层。目前未收到地面财产损失的报告。

据介绍，ERS-2卫星重2.3吨，其大部分在到达大约海拔80公里高度的大气层时已燃烧殆尽，碎片击中地面人员的概率不到千亿分之一。

ERS-2遥感卫星于1995年发射，是欧航局1991年发射的ERS卫星的姊妹星，它携有精密仪器，可观测地球大气、陆地、海洋和极地冰川，其观测数据可供科学家长期研究。该卫星服役时间大大超出原定的3年。2011年，欧航局决定使其脱离轨道并不断下降高度。

由于在脱离轨道过程中耗尽了所有剩余燃料，ERS-2卫星是以不受控的方式坠入大气层的。欧航局空间碎片办公室解释说，以不受控方式坠入大气层是处理退役航天器的常见方法，落到地面的碎片很少造成危害。

自太空时代开启以来，退役卫星、火箭部件和碰撞碎片形成的太空垃圾不断积累。据欧航局估计，地球轨道上约有100万块直径大于1厘米的卫星或火箭碎片，足以在发生撞击时“使航天器瘫痪”。2023年，欧航局推动制定太空“零碎片”政策，旨在减少太空垃圾和碎片。

(责编：艾雯、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部