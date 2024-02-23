人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国代表：加沙立即停火是安理会成员的压倒性共识

2024年02月23日08:37 | 来源：新华网
小字号

新华社联合国2月22日电 中国常驻联合国代表张军22日在安理会巴以问题公开会上发言时强调，加沙立即停火是国际社会的普遍呼声，也是安理会成员的压倒性共识。

张军说，两天前，由于美国行使否决权，安理会再一次错失了推动在加沙停火的机会。实现加沙立即停火，是拯救无辜生命的迫切要求，是防止更大范围战争的迫切要求。立即停火是国际社会的普遍呼声，也是安理会成员的压倒性共识。中方注意到美国提出了新的决议草案，希望美方秉持负责任态度，顺应国际社会呼声，尊重安理会成员的既有共识。需要指出的是，安理会行动的核心必须是立即实现停火，有关信号必须明确、清晰、无误，而不是躲躲闪闪、遮遮掩掩。安理会此时需要的是强大决心，而不只是谈判技巧。

张军说，加沙冲突爆发已经4个多月。150多万加沙民众被迫聚集在拉法，以色列升级对拉法军事进攻，将造成不可想象的平民伤亡和人道灾难，对地区和平造成无法挽回的破坏，中方坚决反对。以色列应该立即取消对拉法的进攻计划，停止对巴勒斯坦人民的集体惩罚。国际法院要求防止种族灭绝的临时措施命令必须得到有效执行。以色列必须采取切实行动，开放进入加沙地带的全部陆、海、空通道，为人道机构开展救援提供必要条件，确保人道救援机构的人员、设施安全。

张军说，以色列一些政治人物近期多次公开拒绝“两国方案”，拒绝任何实现巴勒斯坦独立建国的国际努力，中方对此表示严重关切。加沙地带是巴勒斯坦不可分割的一部分，“两国方案”是国际正义的底线、是解决巴以问题的唯一可行出路。中方敦促以色列立即停止侵蚀“两国方案”基础，停止针对巴勒斯坦民众的强制转移，停止在约旦河西岸的搜查、抓捕和袭击。巴勒斯坦遭受的历史不公必须得到纠正，巴勒斯坦独立建国的夙愿必须得到实现。中方支持巴勒斯坦尽快成为联合国会员国，呼吁召开更大规模、更具权威、更有实效的国际和会，推动巴勒斯坦问题全面公正持久解决。

(责编：艾雯、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部