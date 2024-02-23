新华社里约热内卢2月22日电（记者赵焱 谢照）为期两天的二十国集团外长会议22日在巴西里约热内卢落下帷幕。巴西外交部长维埃拉在会后的记者会上表示，与会代表几乎一致支持“两国方案”解决巴以问题。

维埃拉说，在讨论地缘政治紧张局势时，许多国家对巴勒斯坦和以色列的冲突以及冲突蔓延到邻国的风险表示担忧。与会代表几乎一致支持“两国方案”，认为这是解决巴以冲突唯一可能的方案。部分与会代表敦促确保人道主义救援物资立即无障碍进入加沙地带，并呼吁停止敌对行动。许多代表还表示反对以色列宣布的进攻拉法的行动，呼吁以色列政府重新考虑并立即暂停这一行动。

维埃拉表示，在讨论全球治理改革问题时，与会代表一致认为，应对联合国、世界贸易组织、世界银行和国际货币基金组织等主要国际机构进行改革，以应对当今世界的挑战。

维埃拉在记者会上还宣布，本次会议是今年二十国集团首次外长会议，第二次外长会议将于9月联合国大会期间举行。

来自二十国集团成员、嘉宾国和国际组织的45个代表团出席本次会议。中国外交部副部长马朝旭率团与会。

巴西自去年12月1日起正式担任二十国集团轮值主席国。

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