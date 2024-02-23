新华社联合国2月22日电 中国常驻联合国代表张军22日在安理会巴以问题公开会上发言时强调，加沙立即停火是国际社会的普遍呼声，也是安理会成员的压倒性共识。

张军说，两天前，由于美国行使否决权，安理会再一次错失了推动在加沙停火的机会。实现加沙立即停火，是拯救无辜生命的迫切要求，是防止更大范围战争的迫切要求。立即停火是国际社会的普遍呼声，也是安理会成员的压倒性共识。中方注意到美国提出了新的决议草案，希望美方秉持负责任态度，顺应国际社会呼声，尊重安理会成员的既有共识。需要指出的是，安理会行动的核心必须是立即实现停火，有关信号必须明确、清晰、无误，而不是躲躲闪闪、遮遮掩掩。安理会此时需要的是强大决心，而不只是谈判技巧。

张军说，加沙冲突爆发已经4个多月。150多万加沙民众被迫聚集在拉法，以色列升级对拉法军事进攻，将造成不可想象的平民伤亡和人道灾难，对地区和平造成无法挽回的破坏，中方坚决反对。以色列应该立即取消对拉法的进攻计划，停止对巴勒斯坦人民的集体惩罚。国际法院要求防止种族灭绝的临时措施命令必须得到有效执行。以色列必须采取切实行动，开放进入加沙地带的全部陆、海、空通道，为人道机构开展救援提供必要条件，确保人道救援机构的人员、设施安全。

张军说，以色列一些政治人物近期多次公开拒绝“两国方案”，拒绝任何实现巴勒斯坦独立建国的国际努力，中方对此表示严重关切。加沙地带是巴勒斯坦不可分割的一部分，“两国方案”是国际正义的底线、是解决巴以问题的唯一可行出路。中方敦促以色列立即停止侵蚀“两国方案”基础，停止针对巴勒斯坦民众的强制转移，停止在约旦河西岸的搜查、抓捕和袭击。巴勒斯坦遭受的历史不公必须得到纠正，巴勒斯坦独立建国的夙愿必须得到实现。中方支持巴勒斯坦尽快成为联合国会员国，呼吁召开更大规模、更具权威、更有实效的国际和会，推动巴勒斯坦问题全面公正持久解决。

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