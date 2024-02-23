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王毅出席上海合作组织秘书处成立20周年招待会

2024年02月23日00:30 | 来源：新华网
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新华社北京2月22日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅22日在北京出席上海合作组织秘书处成立20周年招待会。

王毅在致辞中积极评价秘书处为上合组织发展作出的重要贡献。王毅指出，当前，百年变局加速演进，世界局势变乱交织，更加需要弘扬“上海精神”，更加需要上合组织这样的合作平台。

王毅强调，把上合组织发展好是大家的共同任务，各成员国要团结协作，把上合组织进一步做大、做强、做实，让上合组织在百年变局中发挥“稳定锚”的作用。中方将继续把上合组织作为外交优先方向，一如既往为秘书处工作提供便利和支持。中方支持上合组织轮值主席国哈萨克斯坦工作，愿同各方一道努力，确保今年阿斯塔纳峰会取得丰硕成果，为上合组织发展开辟新的前景，为世界持久和平与共同繁荣贡献更多“上合力量”。

上合组织秘书长张明在致辞中表示，20年来，上合组织从6个成员国发展成为拥有成员国、观察员国、对话伙伴国共计26个国家的大家庭，开创了不同社会制度和发展道路国家团结协作、开放共赢、包容互鉴的全新合作模式。秘书处将不忘初心，砥砺前行，完善自身建设，为上合组织发展提供更加坚实的保障。

招待会前，王毅会见了张明及秘书处主要官员。

上合组织有关国家驻华使节、国际组织驻华代表等200多人出席招待会。

(责编：卫嘉、白宇)

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