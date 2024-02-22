新华社北京2月22日电（记者冯歆然、邵艺博）外交部发言人毛宁22日说，金砖得到新兴市场和发展中国家的广泛认同，中方愿同各方一道，继续深化金砖战略伙伴关系。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，委内瑞拉总统马杜罗近日表示，充满战争、干涉、种族灭绝和种族优越的旧殖民世界正被金砖国家引领的新世界取代。中方对此有何评论？

毛宁表示，金砖国家作为新兴市场和发展中国家合作的重要平台，始终致力于维护多边主义，积极参与全球经济治理，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。在当今世界风险挑战层出不穷的背景下，发展中国家谋求团结进步、反对外部干涉、实现联合自强的共同意愿与日俱增。

“正因为如此，金砖得到新兴市场和发展中国家的广泛认同，成为国际事务中一支积极、稳定、向善的力量。”她说。

毛宁说，金砖合作倡导开放包容、合作共赢，为的是实现共同发展、普遍繁荣。中方愿同各方一道，继续深化金砖战略伙伴关系，积极拓展各领域务实合作，助力全球治理架构更加均衡、更为有效，为世界和平与发展作出更多金砖贡献。

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