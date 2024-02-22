新华社华盛顿2月21日电 美国食品和药物管理局21日发布公告说，有些智能手表或智能戒指声称能在不刺穿皮肤情况下测量血糖，但这类产品存在测量数据不准确的风险，消费者、患者、护理人员和医疗保健提供者应避免使用这类非侵入性血糖监测设备。

美药管局在公告中说，目前该机构未授权、许可或批准任何旨在测量或估计血糖值的智能手表或智能戒指。药管局表示，这些设备不同于一些与传感器联合使用的智能手表应用程序，后者显示的数据来自该机构授权的需刺穿皮肤的血糖测量设备。

公告说，对于糖尿病患者而言，不准确的血糖数据会导致病情控制上的失误，包括服用错误剂量的胰岛素或其他可以快速降低血糖的药物等。超量服用这类药物可能会迅速导致血糖过低，可能引发患者精神错乱、昏迷或甚至在数小时内死亡。

加利福尼亚州萨特健康网络米尔斯半岛医疗中心的糖尿病专家戴维·克洛诺夫说，目前有几家公司正在研究测量血糖的非侵入性设备，但迄今还没有公司开发出足够精确和安全的产品。一些智能手表等产品已可以测量心率和血氧等指标，但这类技术还不能以非侵入性方式精确测量血糖，通过眼泪、汗液和唾液等体液来测量血糖的技术也尚未成熟。

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