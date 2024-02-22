人民网阿斯塔纳2月22日电 （记者李强）2月20日，中国驻阿拉木图总领馆举办“温暖迎春·共庆中国年”元宵灯会。中国驻阿拉木图总领事蒋薇、哈萨克斯坦外交部驻阿拉木图市代表布列格诺夫、中国石油中亚俄罗斯公司总经理卞德智出席并致辞。领区华侨华人、中资机构和留学生代表，阿拉木图市市政府及议会、多国驻当地外交领事代表以及文化、教育、新闻、学术等社会各界名流和友好人士400余人参加。

活动现场。中国驻阿拉木图总领馆供图

蒋薇首先向领区广大侨胞和各界友人致以新春祝福，回顾过去一年中国经济社会发展取得的重大成就，并高度评价建交30年来中哈关系取得的跨越式发展，为两国共同发展繁荣注入新的强劲动力。展望2024年，蒋薇表示，今年将迎来新中国成立75周年，中哈将开启高质量共建“一带一路”新的“金色十年”。总领馆愿同两国各界朋友携手并肩，共同推动中哈关系实现新的腾飞。

中国驻阿拉木图总领事蒋薇致辞。中国驻阿拉木图总领馆供图

布列格诺夫首先用中文向友好的中国人民致以新春问候和节日祝福，并高度评价哈中关系和各领域合作成果。他表示。去年托卡耶夫总统两次访华充分体现两国关系的睦邻友好和高度互信，哈方将同中方一道，不断深化两国永久全面战略伙伴关系，更好造福两国人民。

卞德智感谢总领馆长期以来对领区广大企业与同胞的关心与支持，表示中国企业将继续同哈方伙伴一道落实两国元首重要共识，积极履行社会责任，为中哈关系持续健康发展作出应有贡献。

活动现场。中国驻阿拉木图总领馆供图

元宵灯会在喜娃报福和舞龙舞狮中热烈开场，现场张灯结彩，喜气洋洋，洋溢着欢乐祥和的节日氛围。领区华侨华人表演的文艺节目精彩连台，博得满堂喝彩。干果、美酒等特色产品亮相新疆文化展台，赢得众口称赞。元宵花灯、风味美食和汉服打卡点前人流涌动、热闹非凡。来宾们着古风，赏花灯、写福字、玩投壶、品元宵，在悠扬的乐曲中互致美好新春祝福，共同祝愿中哈两国友谊万古长青！

活动现场。中国驻阿拉木图总领馆供图

活动现场。中国驻阿拉木图总领馆供图

活动结束后，总领馆向现场来宾发放“迎春包”，传递新春美好祝福。CGTN俄语频道、KTK电视台、图兰电视台对蒋薇总领事进行现场采访，《实业报》、《今日丝路报》、《共青团真理报》、腾格里新闻社、今日哈通社、365新闻社等当地多家主流媒体对活动进行广泛报道。

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