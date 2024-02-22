新华社北京2月22日电 韩国政府21日发出警告，继续参加集体辞职行动的医生将受到严厉惩处，面临逮捕和起诉。

2020年3月4日，在韩国大邱庆北大学医院，医护人员转送患者。新华社发（李相浩摄）

韩国多个相关部门当天会商应对医生集体辞职的措施。据韩联社报道，司法部、行政安全部、最高检察署和国家警察厅会后举行联合新闻发布会，宣布原则上将逮捕带头煽动集体辞职行动者，并予以刑事调查。

韩国政府还警告，干扰医院正常医疗活动或阻碍辞职医生返岗的人也将受到严惩；拒绝返岗的医生原则上将被起诉；及时返岗的医生将获得宽大处理。如果这一“非法集体行动”导致患者死亡或健康受损，相关医生将受到“顶格惩处”。

另外，医疗机构管理人员如果没有尽到防止和解决医生集体辞职问题的职责，导致“医疗真空”，也将被追究相应法律责任。

韩国政府本月早些时候宣布医学生扩招计划：2025学年高校医学院招生规模从现阶段的约3000人增至5000人。

随着老龄化加剧，韩国社会对医疗资源的需求将日益增长。据韩国卫生部门测算，如果维持现有招生规模不扩招，到2035年，韩国医生缺口将高达1.5万人。

民调机构“盖洛普韩国”16日发布的民调结果显示，76%的受访者对政府扩招医学生的计划给出积极评价。与此同时，扩招计划招致医生团体和医学院学生强烈反对。他们称此举将引发过度医疗，并使医保系统资金紧张。据韩联社报道，批评人士指出，医疗界人员实际担忧扩招计划导致他们收入减少。

韩国实习和住院医生协会16日宣布，首都圈五大医院的实习医生和住院医生将于19日前集体提交辞职报告，并于20日6时起停止工作。

韩联社援引韩国保健福祉部数据报道，截至20日深夜，韩国已有100家医院的8816名实习医生和住院医生递交了辞职报告，占上述医院实习和住院医生总人数的71.2%，其中7800多人已不再上班。

依据韩联社数据，韩国目前实习医生和住院医生总人数约1.3万多人，他们当中的95%供职于上述100家医院。

保健福祉部19日向200多家医疗机构发布指令，要求实习医生和住院医生维持诊疗。该部门已向6100多名医生下达返岗指令。

受此事件影响，首尔5家大型医院取消了30%至50%的手术计划，将不得不优先安排急重症患者手术，推迟非紧急诊疗和手术。另外，多家医院投入专科和主任医师以填补急诊和夜班岗位空缺。

一些患者对医生集体辞职不满，认为病患健康乃至生命安全受到影响或面临险境。首尔大学医院内的一名癌症患者告诉韩联社，许多患者的手术被迫取消，他也不得不按照院方建议转院。另一名病患说，“大约一半病房看上去空了”，患者如同被抛弃。

韩国国防部长官申源湜21日要求军队医院支援地方医院。韩国军队医院的急救室20日开始向平民开放。

韩国实习和住院医生协会20日发表声明，称政府拒绝公开医学院扩招的科学依据，仅出于为国会议员选举拉票目的而草率发布新政策。该协会表示，韩政府方面要求院方不得批准医生辞职是滥用权力，必须撤回不当指令并道歉。（惠晓霜）

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