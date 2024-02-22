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担忧美舰影响生产安全　冲绳港口工会拟罢工

2024年02月22日14:58 | 来源：新华网
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新华社北京2月22日电 日本冲绳县港口工会组织警告，如果美国海军一艘导弹驱逐舰下月到石垣港停靠补给，将在石垣港和那霸港发起罢工。

2023年11月23日，在日本冲绳县，民众在集会上高呼口号。新华社记者冯武勇摄

2023年11月23日，在日本冲绳县，民众在集会上高呼口号。新华社记者冯武勇摄

据冲绳电视台21日报道，总部位于日本的美国海军第七舰队的“拉斐尔·佩拉尔塔”号驱逐舰定于3月11日至14日在石垣港停靠，补给物资，水兵放假。日本的码头工会“全日本港湾劳动组合”冲绳支部认为，美舰停靠将给石垣港生产安全造成风险。

据日本《八重山日报》报道，“拉斐尔·佩拉尔塔”号排水量9500吨，全长超过155米，吃水深度9.8米。它预定停靠的泊位水深10.5米。考虑到风浪影响，需要在舰船吃水深度基础上留出10%的水深富余量。这意味着这艘驱逐舰达不到在石垣港停泊的标准。

石垣市政府认为，由于无法确保安全，这艘美舰不能入港停靠。美军正考虑让“拉斐尔·佩拉尔塔”号停泊在港口附近海面上，美军水兵换乘小船登岸。

《八重山日报》报道，“全日本港湾劳动组合”冲绳支部认为，这艘美舰不论靠岸还是停在附近海面，都很危险，“无论如何也不能允许无视港口劳动者安全的行为”，决定在美舰使用石垣港时在石垣港和那霸港罢工一周。

上述码头工会冲绳支部有成员约1000人，如果罢工，石垣市所在的八重山群岛的物流可能中断，严重影响当地民众生活。工会组织者希望借此向地方政府施压。

去年9月，为阻止一艘美军扫雷舰进入石垣港，“全日本港湾劳动组合”冲绳支部一度计划组织石垣港大约50名工人罢工，但后来与港口运营商达成妥协。

该冲绳支部执行委员长山口顺市说，必须保障工作场所安全和工人人身安全，“这次将停靠的是导弹驱逐舰，无论就攻击能力还是就吨位而言，都与之前的扫雷舰不可同日而语。我们不得不采取强硬行动”。（胡若愚）

(责编：艾雯、刘洁妍)

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