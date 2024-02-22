弗吉尼亚大学驻中国代表处的首席代表贾斯汀有个中文名字叫欧君廷，他在上海工作生活已经20年，见证了中国的发展变化，是美中两国教育交流的亲历者和推动者。欧君廷日前在接受总台环球资讯广播记者采访时，讲述了他与中国的缘分故事。他表示，美中两国应从双方和世界共同利益出发，在教育和学术交流方面开展合作。

上世纪80年代初，欧君廷的外公外婆退休后第一次到中国旅游，回去后给他讲了很多中国的故事，还给他带回一幅描绘敦煌飞天的中国丝绸画作为礼物。对于这份礼物，欧君廷爱不释手，珍藏了很多年。高中时，他第一次接触到中国艺术和哲学。直到1993年，大学毕业的欧君廷终于有机会和父亲第一次到中国旅游。

欧君廷：那时候我不会中文，跟我父亲一起到中国旅游，上海、北京，我去了很多地方，也爬了长城，觉得中国特别好，回去一定要开始学中文。

2006年，欧君廷在四川成都和熊猫合影

1996年，欧君廷拿到奖学金到云南师范大学学了半年中文课程，随后他来到上海，一边打工，一边从事中国古代宗教历史研究工作。

欧君廷：我在上海的第一份工作是教英语。上世纪90年代中期，学英语非常流行。我一面在课堂上教英语，一面为企业或个人提供培训。我的学生中不仅有十几岁的孩子，还有股票交易所的白领、经营跨国公司的商人，还有工厂的工人。通过教书，我认识了很多不同的人，这是理解中国非常有趣的方式。

1997年，欧君廷开始在加州大学圣芭芭拉分校攻读博士学位。从1997年到2003年，他每年暑假都会回到中国，一面继续从事研究工作，一面学习古文。2003年，欧君廷得到了来中国工作的机会，然而恰逢“非典”暴发。

欧君廷：我不顾父母和朋友的反对，决定无论如何要去中国。那是2003年春天，当我飞往中国时，飞机上几乎是空的，每个人都戴着口罩。当我们抵达中国时，情况并没有描述得那么糟。从2003年开始，我在中国生活了20年。我本以为在这里过一两年就会回美国，找个学术方面的工作，但是我爱上了这里，这就是我想居住并发展我的专业的地方。

2008年，欧君廷带领美国大学生到甘肃一所村办小学访问教课

2013年，由于欧君廷在中美教育交流方面具有丰富的经验，弗吉尼亚大学聘请他担任该校驻中国代表处首席代表。

欧君廷：弗吉尼亚大学选择在中国设立第一个海外代表处，主要考虑到，中国留学生数量差不多占了弗吉尼亚大学国际学生的三分之一，我们最大的海外校友群体在中国。当时我们学校来自中国的访问学者人数是最多的，和中国高校的大学生培养合作协议数量也是最多的。我们那时选择在上海设立代表处，主要考量是中国的金融和商业中心在上海。

多年来，欧君廷亲身经历了中国的飞速发展。他认为，尽管在基础设施建设等领域，中国发生了翻天覆地的变化，但令人欣慰的是，中国文化的优良传统没有改变。

欧君廷：当我30年前第一次到上海时，没有地铁，现在它是世界上最大最有效的公共交通网络之一，这些改变非常明显。那些不容易被意识到的改变存在于人们的内心和头脑里，这些也已经改变了，当然也有一些没有改变。我认为，中国是我经历过的拥有最友好、最慷慨的文化的国家之一。还有一个改变是中国和中国人如何看待他们在世界上扮演的角色，中国在世界舞台上更加积极主动参与。

2021年，欧君廷（左三）参加上海纪念中美乒乓外交50周年活动

在了解中美乒乓外交的故事之前，欧君廷从来没有打过乒乓球。2021年4月，上海举行了纪念中美乒乓外交50周年友谊赛。此后，他就爱上了这项运动。人们常用“小球转动大球”形容中美乒乓外交，这件事超越了体育交流，对塑造中美关系乃至世界格局产生了深远影响。欧君廷希望能为中美关系做点事。2024年1月，经过两年多的精心筹划，弗吉尼亚大学乒乓球代表团来到中国，重走了1971年美国乒乓球代表团访华的行程。

欧君廷：我建议跟随1971年美国乒乓球代表团的行程来安排，目的是为了更好地理解体育外交在建立美国和中国双边关系方面发挥的作用。基于这些准则，我们安排了这次成功的行程，我认为对我们的学生非常有意义。根据反馈，我看到我们的学生说（此行）改变人生，一生一次的改变，很明显，对他们本人产生了冲击。

2024年1月，中美青年乒乓球交流活动在清华大学举行

欧君廷说，弗吉尼亚大学乒乓球代表团访华，除了举行乒乓球友谊赛之外，美国大学生与中国大学生、中国学者之间就两国文化差异开展了交流研讨。

今年是中美建交45周年，展望未来，欧君廷表示，两国首先应该在符合双方共同利益的方面，尤其是在教育和学术交流方面开展合作。

欧君廷：为了促进美国和中国的关系进一步发展，我们首先需要聚焦共同利益，最容易达成的目标就是进行例如学生和学术交流、合作研究，共同解决世界性问题，例如环境危机、粮食安全、世界和平及恢复和平的能力。

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