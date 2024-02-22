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欧航局批准两项地球观测卫星项目

2024年02月22日11:18 | 来源：新华网
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新华社巴黎2月21日电（记者徐永春）欧洲航天局21日宣布，其地球观测计划组织委员会已经批准两项小型卫星开发项目，分别用于观测地球磁场和温室气体排放。

欧航局称，这两个项目将遵循低成本和短开发周期原则，每个项目成本要低于3500万欧元，并且从项目启动到卫星发射必须在三年内完成。

欧航局介绍说，其中名为NanoMagSat的项目将包含三颗卫星，用于观测地球磁场和电离层环境，这将有助于更好地了解磁场变化以及太阳对地球大气层、电离层、磁层等的影响，其提供的信息将用于空间天气风险评估、精确定位、修正地磁模型等。

另一个名为Tango的项目将由两颗分别重25千克、同步运行的卫星组成，用于监测大型工业设施排放的三种温室气体：甲烷、二氧化碳和二氧化氮。这将进一步完善欧盟的哥白尼计划。

据了解，哥白尼计划又称欧洲“全球环境与安全监测系统”，目的是整合欧洲各国的卫星观测力量，形成综合观测网络，提供大气、海洋和陆地环境等方面的数据。

欧航局地球观测项目主任西莫内塔·凯利表示，很高兴在欧航局的地球观测任务组合中增加两名新成员，这些小型科学任务是对欧航局地球观测任务的完美补充。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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