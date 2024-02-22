新华社东京2月22日电（记者钱铮）钾离子竞争性酸阻滞剂（P-CAB）是一类新型抑制胃酸分泌的药物，可用于治疗反流性食管炎和幽门螺杆菌感染等。日本一项新研究发现，幽门螺杆菌感染者如果在除菌后还长期服用P-CAB，其罹患胃癌风险与服用另一种药物者相比较高。

据东京大学等机构近日发布的公报，幽门螺杆菌感染是胃癌主要发病原因之一，清除幽门螺杆菌能在一定程度上预防胃癌，但少部分感染者在除菌后仍会罹患胃癌，医学界一直在探寻清除幽门螺杆菌后发生胃癌的原因。

此前有零星报告显示，幽门螺杆菌感染者在除菌后长期服用抑制胃酸的质子泵抑制剂（PPI）会导致罹患胃癌风险升高。作为一类新型胃酸抑制剂，P-CAB作用机理与PPI不同。由于P-CAB在治疗反流性食管炎等方面非常有效，医生有时会让患者长期服用这种药物。

本次研究分析了约5.4万名幽门螺杆菌已清除的感染者数据，他们分别长期服用P-CAB、PPI、组胺H2受体拮抗剂（H2RA）。结果显示，从除菌一年后开始的5年内，P-CAB服用组累计胃癌发病率为2.36%，显著高于H2RA服用组的累计发病率1.22%。同时，除菌后胃癌发病率也会随着服用P-CAB的剂量和时间增加而出现有意义的上升。另一方面，与PPI服用组相比，P-CAB服用组胃癌发病率未出现明显差别。

相关论文已发表在《临床胃肠病学和肝病学》杂志上。公报说，基于大规模数据的研究显示，幽门螺杆菌感染者除菌后长期服用P-CAB有可能增加胃癌发病风险，对这类药物的使用风险应进行更广泛的研讨。

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