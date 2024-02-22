中国日报网2月21日电 据《今日美国报》网站18日报道，受到日益严峻的枪支暴力问题影响，越来越多的旅行者出于对安全的担忧而不愿前往美国，赴美旅行的受欢迎程度逐渐下降。

《今日美国报》网站报道截图

根据美国旅游协会（U.S. Travel Association）和欧睿信息咨询有限公司（EuroMonitor International）近期的一项研究，美国2023年游客数量较2019年减少1200万。此外，2019年至2021年，由于警察服务缺乏可靠性以及外界对枪支暴力问题的恐惧，美国在世界经济论坛（WEF）的安全指数中下降了四位。

美国旅游协会会长兼首席执行官杰夫·弗里曼（Geoff Freeman）在接受《今日美国报》采访时说：“对于所有旅行者来说，安全毫无疑问都是他们非常关注的问题。”

一位名叫尤尼卡·丹尼尔斯（Uneaka Daniels）的女士对《今日美国报》讲述了她2019年在美国的经历。当时她在去理发店的路上向行人问路，突然之间人们开始躲避，原来是发生了街头飞车枪击事件。

“我能切切实实地看到那把枪，看见枪射出子弹。”她说，“街上行人表现得像是什么也没发生，而我却蹲到一棵树后面试图藏好。我问（那位路人）‘你们都不害怕吗’，他却说‘这种事情经常发生’。”

丹尼尔斯最近一次去美国是2023年的时候，还是因为要做手术而不得不去。康复期间，她到酒店对面的公园里晒太阳，但周围的人令她感到很不自在。她觉得这些人很粗鲁，还有人管她要钱。“这太过分了。”丹尼尔斯说。

大规模枪击事件以及无家可归者的增加令丹尼尔斯对赴美旅行失去兴趣。她表示：“在美国新闻里看到的那些事情真的太可怕了”。报道称，与丹尼尔斯有着同样想法的人还有很多。不是所有人都想来美国，枪支暴力问题、对安全的担忧令旅行者对美国望而却步。

来自克罗地亚的伊万·克拉奇（Ivan Kralj）十分热爱旅游，但至今还没有去过美国，其中一个原因就是因为美国一些地区宽松的枪支法律。根据欧洲新闻台（Euronews）的报道，美国人均枪支拥有率是欧洲人均枪支拥有率最高国家的3倍多。

克拉奇表示，听说在美国运输安全管理局（TSA）安检处查获枪支的频率极高，这一问题在美国的机场变得越来越普遍。2023年，TSA在全美机场安检处缴获了6737支枪，创下历史新高，而且其中高达93%的枪上了膛。

《今日美国报》指出，枪支暴力在美国是一个非常紧迫的问题。根据健康指标与评估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation），在人口超过1000万的高收入国家中，美国的涉枪他杀案件数量排在第一。美国的年龄调整（age-adjusted）涉枪他杀率是法国的19倍、德国的77倍。

“在我看来，美国对于（个人）持有枪支的开放政治态度是这个国家最奇怪的地方。”克拉奇说，“我们并不习惯带着武器到处走或者看见别人拿着枪。”

根据《今日美国报》、美国东北大学（Northeastern University）及美联社的大规模枪击事件数据库，2023年是自2006年该数据库开始追踪此类事件以来，美国发生最多大规模枪击事件的一年。另外，非营利组织“枪支暴力档案”（Gun Violence Archive）的数据显示，在2024年仅过去6周的时候，美国就已经发生了44起大规模枪击，造成75人死亡，140人受伤。

丹尼尔斯2020年出国旅游和伴侣去了英格兰和巴黎，不论是白天独自在街上还是晚上两人一起上街，她都觉得很安全。“这与在美国的感觉完全不一样，我在这里不会害怕枪支。”她说。

（编译：高琳琳 编辑：妮思娜 韩鹤）

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