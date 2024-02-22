中国日报网21日电 美国主要城市遭受犯罪激增影响,犯罪分子逍遥法外，社会秩序混乱 。美国福克斯新闻频道《福克斯和朋友们》节目联合主持人劳伦斯·琼斯近期走访孟菲斯、圣路易斯和华盛顿三座城市，和一些受害人进行交谈，了解他们的看法。

在孟菲斯，一名店主告诉琼斯：“过去三个月或四个月，我们被抢过三次。 大约四周前，六个孩子把我们的店铺洗劫一空。他们拿走了价值20000美元的东西，但如果被抓到，他们甚至可能不会在监狱里过夜，因为监狱没有收容能力。”

在圣路易斯，一名女士表示，最小的儿子在无情的枪支暴力中失去了生命，几周后又失去了侄子。

一对夫妇批评当局不作为：“我们的政客和管理城市的人都在告诉这些孩子们，没事的，别担心，不会对你们做什么的，没有人愿意到城市里来当警察了，市民们正在受苦受难，他们向警察求救时却看不到人影。”

在华盛顿，一位父亲在一起劫车案中失去了儿子。他称：“年轻一代对人的生命漠不关心。发生这样的事情，政客需要承担责任 。当你知道这个国家正在走下坡路时，晚上怎么能睡得着。”

（编译：党超峰 视频：妮思娜）

(责编：艾雯、徐祥丽)