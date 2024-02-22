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（新春见闻）中外游客体验广西千年习俗舞“炮龙”

黄艳梅
2024年02月22日10:45 | 来源：中国新闻网
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中新社南宁2月20日电 题：中外游客体验广西千年习俗舞“炮龙”

中新社记者 黄艳梅

2月20日，中国农历正月十一，夜色下的广西南宁市宾阳县人潮涌动，全县逾百条炮龙飞舞腾跃，中外游客在爆竹声中“炸龙”祈福，体验壮乡广西“超燃”年俗。

2月20日晚，在广西南宁市宾阳县，舞炮龙活动震撼上演。 陈冠言 摄

2月20日晚，在广西南宁市宾阳县，舞炮龙活动震撼上演。 陈冠言 摄

有1000余年历史的舞炮龙活动当晚在“中国炮龙之乡”宾阳县震撼上演。英国籍游客马克体验后直呼：“好刺激，好过瘾，春节氛围感‘拉满’。”

来自南宁的博主曾月珊与同伴特地来到宾阳县拍摄炮龙文化短片。“龙年一定要来体验炮龙节，我要把这一别具特色的广西民俗向更多人推介。”她说。

2月20日晚，在广西南宁市宾阳县，舞炮龙活动震撼上演。 陈冠言 摄

2月20日晚，在广西南宁市宾阳县，舞炮龙活动震撼上演。 陈冠言 摄

宾阳舞炮龙习俗起源于北宋年间，是壮、汉民族文化交融的结晶，有“中华一绝”之称。宾阳炮龙节被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

当晚18时58分，百龙舞宾州活动开始。一条条游龙汇聚庙堂，待族上长者完成炮龙开光仪式后，锣鼓喧天，万炮齐鸣。一条条巨龙上下腾挪，走街串巷送祝福，数十万游客与龙共舞，蔚为壮观。

2月20日，在广西南宁市宾阳县，游客与炮龙合影。陈冠言 摄

2月20日，在广西南宁市宾阳县，游客与炮龙合影。陈冠言 摄

“炮震千山醒，龙腾百业兴。”宾阳县坊间认为，舞炮龙可以祛除晦气，带来雨水、丰收、吉祥和安定，寄托了民众“求安、求福、求旺、求乐”的愿望。

炮龙被视为新年神物，每条长约30至40米。炮龙有“炮声不停，龙舞不止”之说。炮龙所经之处，夹道人群“狂轰乱炸”。

活动现场，只见舞龙人头戴竹帽、赤膊上阵，挥舞着龙头龙身，进行“勇敢者的游戏”，任凭爆竹炸响弹落。大胆的游客脖上挂着数串鞭炮，点燃了一串又一串，玩得兴致勃勃。不少人还“冒险”钻龙肚、拔龙须、抓龙鳞，以求福气。

2月20日，在广西南宁市宾阳县，博主曾月珊与同伴在拍摄炮龙文化短片。陈冠言 摄

2月20日，在广西南宁市宾阳县，博主曾月珊与同伴在拍摄炮龙文化短片。陈冠言 摄

“龙是中华民族的图腾，炮龙是宾阳人心中吉祥的象征，大家对炮龙有着割舍不断的深厚感情。”宾阳县靖安街舞龙艺人廖国维接受中新社记者采访时称，炮龙节是当地春节中最热闹的活动。

今年56岁的廖国维自8岁开始舞炮龙，是宾阳炮龙舞龙技艺传承人。痴迷炮龙文化的他，创编了具有当地特色的炮龙表演套路，还先后组织宾阳县龙队赴新加坡等国家和地区展演100余场次，培养了一大批宾阳炮龙爱好者和传承人。

炮龙是用竹篾、纸、布等材料扎制而成，制作炮龙需要全程手工，工序有30余道。今年适值炮龙的“本命年”龙年，宾阳县炮龙制作订单激增，当地扎龙人忙活不停。

2月20日，在广西南宁市宾阳县，扎龙老匠人邹玉特向中新社记者介绍炮龙制作工序。陈冠言 摄

2月20日，在广西南宁市宾阳县，扎龙老匠人邹玉特向中新社记者介绍炮龙制作工序。陈冠言 摄

70岁的扎龙老匠人邹玉特“与龙共舞”55年，是远近闻名制作炮龙的高手。数十年来，邹玉特不断钻研扎龙技艺，积极促进炮龙文化在海内外传播。“我最大的心愿就是把扎龙技艺传授给年轻一代，希望越来越多的炮龙少年勇敢追梦，让宾阳炮龙生生不息。”他说。

近年来，宾阳县以文化赋能，积极打造炮龙文化品牌。龙年新春，宾阳县推出炮龙音乐节、炮龙星光集市、体育庙会、非遗巡游表演、《炮龙》民俗舞台剧等系列活动，让当地民众及游客共庆佳节。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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