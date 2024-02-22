人民网里约热内卢2月21日电 （记者时元皓）圣保罗消息：巴西圣保罗州立大学孔子学院日前举办2024年新学期开学典礼暨龙年新春庆祝活动。圣保罗州立大学校长办公室主任塞萨尔·马丁斯，圣保罗州立大学孔子学院巴方院长路易斯·保利诺、中方院长叶丹、巴方执行院长蒂亚戈·布拉兹，中方公派汉语教师、孔子学院工作人员以及学员等400多人参加活动。

圣保罗州立大学孔子学院举办2024年新学期开学典礼暨龙年新春庆祝活动。圣保罗州立大学孔子学院供图

保利诺在致辞中介绍了圣保罗州立大学孔子学院的基本情况及十五年来取得的成绩。他表示，圣保罗州立大学孔子学院已经培养了近3万名学员，有近千名学员到中国留学或参加短期夏令营，为巴西人了解中国搭建了桥梁，希望在座的学员通过在孔子学院的学习，成为中巴文化交流的使者。

叶丹总结了圣保罗州立大学孔子学院2023年在汉语教学和文化活动方面的主要情况。她表示，新学期孔子学院将进一步全面提升教学质量，让学员们在轻松愉悦的学习氛围中掌握汉语，为中巴文化交流互鉴提供窗口与平台。

马丁斯表示，圣保罗州立大学孔子学院作为该校的重要部门，将中文和中国文化带到当地，为圣保罗州立大学与中国高校，特别是与湖北大学的交流合作起到了巨大的推动作用。

开学典礼上，来自华星艺术团的演员们带来了精彩的表演。他们献上了民族舞蹈、中国歌曲、武术、琵琶古筝合奏等多种形式的节目，赢得了现场观众的热烈掌声。

华星艺术团在圣保罗州立大学孔子学院开学典礼上表演节目。圣保罗州立大学孔子学院供图

开学典礼仪式结束后，孔子学院公派教师开展了以“龙”为主题的中国传统文化工作坊，包括中国结制作、传统灯笼制作、剪纸、书法、吹墨画、趣画汉字、太极体验等。

(责编：崔译戈、刘慧)