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希腊华侨华人首届新春运动会在雅典举行

2024年02月22日10:12 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马2月21日电 （记者谢亚宏）雅典消息：当地时间2月18日，“温暖迎春·共庆中国年”2024希腊华侨华人新春运动会于雅典阿吉安纳吉里体育馆成功举办。本次活动由中国驻希腊大使馆和中希时报社主办，希腊中资企业协会和各旅希侨团及单位组织联合主办。中国驻希腊大使肖军正，中国驻希腊大使馆赖波公参、刘巍武官、李颖参赞、徐惠敏主任、郭晓宇主任，阿吉安纳吉里市长斯塔夫罗斯·齐尔帕斯、副市长伯里克利·帕帕乔治乌，旅希各界华侨华人同胞及希腊友人近千人参加活动。14支由在希中国同胞及希腊友人组成的代表队参加了本次运动会，近300名队员个个朝气蓬勃、斗志昂扬。这也是希腊华侨华人历史上首届新春运动会。

肖军正向全场参赛队员和观众送上诚挚的新春祝福。他指出，希腊华侨华人新春运动会积极响应全民健身运动的号召，既强身健体，又团结侨力、凝聚人心。

帕帕乔治乌向全场运动员和观众拜年，并表示未来将继续促进希中两国人民加强交流、增进友谊。

伴随着一声哨响，本次新春运动会正式拉开帷幕。拔河、手脚并用、筷子夹球、托球跑……丰富的比赛项目一个接着一个，全场的呐喊助威一声盖过一声，响彻整个体育场。

除了紧张又有趣的比赛项目，舞龙舞狮、歌曲串烧、啦啦队表演等等精彩节目惊喜不断、目不暇接，参赛队员和观众一起互动，载歌载舞，欢乐的气氛贯穿始终。

本次运动会现场还设立了新春庙会，各式各样的中国美食、奶茶和传统点心让现场观众大快朵颐。“投壶”作为具有代表性的中国传统娱乐项目，在现场更是吸引了大人小孩齐上阵，令参与者在赢得奖品的同时，也感受了中华传统文化。

经过多轮激烈的角逐，最终中国驻希腊大使馆代表队获得团体总冠军，中希华人戏剧联盟代表队获得团体总亚军和拔河比赛第一名，中希文化艺术交流协会代表队获得团体总季军。

(责编：崔译戈、刘慧)

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