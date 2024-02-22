人民网罗马2月21日电 （记者谢亚宏）贝尔格莱德消息：2024中国—塞尔维亚新春音乐会19日在贝尔格莱德著名的科拉拉茨音乐厅举行。中国中央民族乐团与去年赴华巡演的贝尔格莱德爱乐乐团合作，共同演绎一场中塞合璧的音乐盛宴。中国驻塞尔维亚大使李明，塞尔维亚政府助理秘书长、塞尔维亚文化部国务秘书、内务部国务秘书、科技部国务秘书、总理外事顾问等众多政府官员，西班牙、奥地利、斯洛伐克、日本、韩国、柬埔寨等十多个国家的驻塞使节、联合国机构代表，以及塞尔维亚各界人士、华人华侨、中资机构代表等800多人出席观看。

新春音乐会上演了《四海欢腾喜迎春》《踏歌》《渔舟唱晚》《信天游》《流水》《百鸟朝凤》《赛马》等十多个新创和经典曲目，尽显中国民族乐器独特魅力和“中国音色”的美妙，向观众传递了春节节日的热闹、喜悦以及中国传统文化的丰富内涵。中央民族乐团团长、首席琵琶演奏家赵聪和打击乐演奏家李文博，携手塞尔维亚演奏家马里亚诺维奇，共同演绎琵琶与打击乐《玫瑰印象》，完美诠释音乐跨越国界的内涵，将传统与现代、东方与西方、艺术与生活巧妙融合在一起，现场观众连声叫好、掌声不断。

精彩的演出让在场观众意犹未尽、回味不止。在经久不息的掌声中，乐团返场与贝尔格莱德乐乐团演奏家合作，加演了塞尔维亚民歌《那遥远的地方》和中国韵味十足的《春节序曲》两首中塞经典曲目，更是将现场气氛推向了最高潮。在场观众不约而同地跟随着乐声唱起耳熟能详的民谣，不少人被感动得热泪盈眶。

音乐会前，中国驻塞尔维亚大使馆和塞尔维亚文化部共同举办招待会。中国驻塞尔维亚大使李明和塞尔维亚文化部国务秘书伊万诺维奇分别发表热情洋溢的致辞，向现场来宾致以美好的新春祝愿，期待在新的一年里继续增进中塞两国人民相互理解，推动中塞文明交流互鉴，谱写中塞钢铁友谊新篇章。

2024中国—塞尔维亚新春音乐会由中国文化和旅游部、中国驻塞尔维亚大使馆和塞尔维亚文化部共同主办。塞尔维亚是中央民族乐团欧洲巡演的最后一站，之前已在法国、奥地利、德国、波兰、匈牙利演出。

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