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土耳其首个吉瓦级储能电站项目签约仪式在安卡拉举行

2024年02月22日09:58 | 来源：人民网-国际频道
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人民网安卡拉2月21日电 （记者沈钧）当地时间21日，土耳其首个吉瓦级储能项目签约仪式在安卡拉举行，土耳其副总统杰夫代特·耶尔马兹和中国驻土耳其大使刘少宾出席活动。

该项目将由中国企业哈尔滨电气国际工程有限公司（以下简称“哈电国际”）与土耳其进步能源公司（Progresiva energy）合作共建，预计总投资约4亿美元，目前处于前期融资阶段，计划于2025年1月在泰基尔达地区开工建设，2027年正式投产。按储能项目规划，该项目建成后电站储能系统功率250兆瓦，最大储量可达1吉瓦，将填补土耳其吉瓦级储能电站领域的空白。此外，项目所储电能主要来源于风力发电，为民众生活提供便利的同时也符合土耳其提倡使用绿色能源的要求，将可助力土耳其实现2053年碳中和目标。

刘少宾表示，储能项目的成功签约意义重大，标志着中土新能源合作水平不断提升，合作范围不断拓展，合作质量再上新台阶。能源合作是共建“一带一路”的重点领域，中国已与包括土耳其在内的100多个国家和地区开展能源项目合作，为当地能源实现可持续发展、维护全球能源安全稳定发挥积极作用。希望哈电国际等中国企业继续践行“一带一路”倡议，积极投身土耳其能源领域建设，为土耳其能源保障和经济社会发展做出更多贡献。

耶尔马兹表示，土中共建吉瓦级储能项目有助于土耳其保障自身能源安全，土耳其将在地区能源格局中扮演更重要角色。土中两国经贸合作的潜力和空间巨大，土方衷心希望土中两国在能源和旅游等各领域开展更多合作，期待更多中国企业来土投资，共同推动土中经贸合作取得更大发展。

(责编：崔译戈、刘慧)

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