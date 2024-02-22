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“心联通·云南行”太阳能路灯项目启动仪式在仰光举行

2024年02月22日09:57 | 来源：人民网-国际频道
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人民网仰光2月21日电 （记者谢佳君）2月21日，“心联通·云南行”缅甸仰光达吉达镇太阳能路灯项目启动仪式在仰光举行。中国云南省委副书记、省长王予波，中国驻缅甸大使陈海，仰光省首席部长梭登，仰光省自然资源部部长佐温，仰光市发展委员会主席伯特，仰光省供电公司主席昂觉乌，云南省人民政府外事办公室主任、省人民对外友好协会会长张士金，云南省发展和改革委员会主任王正英，云南省交通运输厅厅长夏俊松，云南省商务厅厅长杨沐及项目实施方和受捐方代表出席活动。

嘉宾在启动仪式上合影。人民网记者 谢佳君摄

嘉宾在启动仪式上合影。人民网记者 谢佳君摄

“心联通·云南行”是云南省人民对外友好协会在周边国家实施的一系列“小而美”公益民生项目。今年，该项目将为仰光达吉达镇道路安装40套太阳能路灯，改善当地公共场所夜间照明条件，节约市政电费、推动社区绿色发展，进一步深化中缅胞波情谊。

2022年以来，24个“心联通·云南行”项目落地缅甸，涵盖基础设施、产业发展、农业科技、文化教育等众多领域。其中，在中国驻缅甸大使馆的支持和协助下，云南省驻缅甸商务代表处已实施仰光学校运动场地改造、仰光太阳能路灯照明及“穆查”风灾重建物资捐赠等3个项目。

2022至2023年，云南省人民对外友好协会实施的92个“心联通·云南行”项目共惠及17个国家的48个社区、村寨，153所大、中、小学，直接或间接受益人群达260多万人。

(责编：崔译戈、刘慧)

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