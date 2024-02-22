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快评丨“餐桌菜单论”暴露美国狼性政治逻辑

2024年02月22日08:56 | 来源：新华网
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新华社北京2月21日电 题：“餐桌菜单论”暴露美国狼性政治逻辑

新华社记者高文成

“在国际体系中，如果你不在餐桌上，就可能会在菜单上”——美国国务卿布林肯日前在第60届慕尼黑安全会议上这番露骨发言再次暴露，美国政治和外交的基本逻辑是弱肉强食的“丛林法则”，美国政客是狼性文化的忠实信徒。

美国历史充斥着对外剥削和掠夺，狼性文化根植于美国历史深处。美国扩张领土、积累财富、增强国力的发家史，就是一部对外掠夺史，充满了对他国的破坏和无辜人民的血泪。从对印第安人的屠杀和土地霸占，到对非洲人的奴役和剥削，再到对拉丁美洲的干涉和控制，以及在中东地区制造一场又一场人道主义灾难，美国在维护自身利益和霸权地位时，发动战争、大肆制裁、肆意颠覆，掠夺、欺骗、胁迫、暴力是其工具箱里“常备选项”，把所有人都放在“菜单”之上。而常挂在美国政客嘴上的道义和秩序却被抛在脑后、任意践踏。

这是2月12日在德国柏林拍摄的《2024年慕尼黑安全报告》发布现场。新华社记者 任鹏飞 摄

这是2月12日在德国柏林拍摄的《2024年慕尼黑安全报告》发布现场。新华社记者 任鹏飞 摄

近年来，美国霸凌行径变本加厉，吃相越来越难看。究其原因，是随着美国自身问题频出，加之全球力量日趋平衡和发展中国家群体性崛起，美国的霸权地位受到冲击，霸权焦虑越发深重，美国开始利用军事、金融霸权地位，不断向全球转嫁危机，收割利益，被其放入“菜单”的不仅是发展中国家，还包括盟友。

在美国这场“餐桌和菜单”残酷算计中，作为美国人的盟友，欧洲人似乎大多数时候坐到餐桌旁。可就像借乌克兰危机捆绑压榨欧洲，用补贴诱使企业将生产基地从欧洲转移到美国，在美国认为必要的时候，欧洲人也要上“菜单”，成为美国资本和政客分食的对象，这是美国政治的基本逻辑。欧洲人所以感叹：“美国人在背后捅了我们一刀。”

这是2023年5月28日在叙利亚哈塞克省拍摄的霍尔难民营内的孩子们。位于叙利亚东北部的霍尔难民营内居住着数万名流离失所者。新华社发

这是2023年5月28日在叙利亚哈塞克省拍摄的霍尔难民营内的孩子们。位于叙利亚东北部的霍尔难民营内居住着数万名流离失所者。新华社发

在“美国优先”的口号下，美国越来越多地对“国际规则”合则用、不合则弃，动辄“退群毁约”，频繁将国内法凌驾于国际法之上，滥用关税、制裁、长臂管辖，不择手段压制他国发展，把“丛林法则”推行到极致。国会议员“围剿”TikTok、开动车队窃取叙利亚石油……美国向世界频频“贡献”让人大跌眼镜的霸凌场景。美国《纽约时报》刊文称，美国变成了“一个自私自利的大恶霸——一个有着宏大妄想的恶霸，但其实远没有（美国执政者）想象得那么强悍”。

布林肯说争取别国站队美国的重点是“提供好的选择”，可如果美国继续秉持狼性政治逻辑、大肆掠夺欺凌、制造苦难悲剧，美国会发现自己越来越孤立。就像《亚洲时报》专栏作家大卫·保罗·戈德曼曾用“抢椅子”游戏作比喻，“当音乐停止时，被剩下没抢到椅子的可能是美国”。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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