新华社北京2月21日电（记者冯歆然、刘杨）针对美国在联合国安理会再次否决有关呼吁在加沙地带停火的决议草案，外交部发言人毛宁21日在例行记者会上表示，美国再次独家否决把加沙局势推到了更危险的境地，包括中方在内有关各方均对此表示强烈失望和不满。

安理会20日就阿尔及利亚代表阿拉伯国家提出的要求在加沙地带立即实现人道停火的决议草案进行表决，因美国独家否决，决议草案未获通过。

毛宁说，阿尔及利亚代表阿拉伯国家提出决议草案，要求在加沙立即实现停火、立即释放全部人质、保障人道物资准入、反对强制迁移，这既是形势的紧迫需要，也是基于人道最起码的要求，得到了安理会绝大多数成员的支持，中国投了赞成票。

“安理会必须尽快采取行动推动停火止战，这是不容推辞的道德义务，是必须承担的法律责任，也是履行《联合国宪章》的政治要求。”毛宁表示，中国常驻联合国代表已在表决后的解释性发言中全面阐述了中方立场。

毛宁说，中方将继续同国际社会各方一道，推动安理会采取进一步负责任、有意义的行动，为早日平息加沙战火、缓解人道局势、推动落实“两国方案”、实现中东地区长治久安作出不懈努力。

据报道，2023年10月巴以新一轮大规模冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已导致近3万人丧生。国际社会形成要求在加沙地带立即停火的压倒性呼声，但联合国安理会要求停火的决议草案多次遭到美国的阻挠。

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