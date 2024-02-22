新华社首尔2月21日电 “观览时间已结束，请有序退场。”位于韩国龙仁爱宝乐园的熊猫世界里，工作人员引导着前来参观旅韩大熊猫“福宝”一家的游客。

在韩国出生的大熊猫“福宝”计划今年4月初回国。依据相关规定，在返回中国前一个月，大熊猫需在非公开环境下进行健康检疫管理和适应性准备，因此“福宝”最后一次与韩国公众见面的时间定在3月3日。随着这个日子的临近，三岁多的“福宝”妥妥成为爱宝乐园的“流量明星”。

人气飙升的“福公主”

“福宝”是旅韩大熊猫“爱宝（华妮）”和“乐宝（园欣）”的孩子。“爱宝”和“乐宝”2016年3月入住爱宝乐园，通过自然交配于2020年7月20日诞下“福宝”。

归程在即，被韩国民众亲切称作“福公主”的“福宝”人气持续飙升。据爱宝乐园方面统计，近期平均每天访问熊猫世界的游客达到8000人。因为访客太多，原本没有限制的参观时间被缩短至每人5分钟。

2月20日，韩国民众在韩国爱宝乐园参观大熊猫“福宝”。新华社记者姚琪琳摄

即便如此，每天慕名而来的游客络绎不绝。记者在熊猫世界入口处看到，虽然天气阴冷、细雨绵绵，但撑着雨伞等候参观的游客还是排起“长龙”，告示牌上显示，排队时间预计为200分钟。

熊猫世界里，熙熙攘攘的游客高举手机、相机记录“福宝”憨态可掬的模样。一位爸爸告诉身旁的儿子：“这是见‘福宝’的最后机会啦，马上她就要回中国了。”

居住在京畿道果川市的姐妹金俞娜、金世娜听说“福宝”要回中国，特地坐了一小时的车来到这里，这也是她们第一次来看大熊猫。“今天爱宝乐园一开园我们就入场了，结果还是在熊猫世界前排队等了80分钟，不过通常好像要等两、三个小时才能进去。”

“虽然等了很久，参观时间也只有短短的5分钟，但一看到那么漂亮、那么可爱的‘福宝’，就觉得一切都值了。”说到这，姐妹俩不由露出开心的笑容。

写给“公主”的信

为更好向游客展示旅韩大熊猫一家的生活以及它们与饲养员之间的故事，今年1月20日，一间名为“宝之家”的大熊猫主题体验店在熊猫世界旁开业。由于访问人数太多，“宝之家”也对入场人数和观览时间进行了限制。游客可以通过手机APP进行线上预约，不过常常预约一开放名额就被瞬间订满。

2月20日，一位小朋友在看“福宝”家族的创意作品。新华社记者姚琪琳摄

“宝之家”里不仅有“宝家族”所有成员的介绍、游客自拍打卡区，还有大熊猫与饲养员朝夕相处的视频影像。参观过程中，饲养员姜哲远写给“福宝”的一封信引起了记者的注意。

“福宝，我们的小公主，是爷爷。一晃已经和你在一起度过了3年时光，3年的岁月恍如3日。每天你都用充满好奇的眼神看着爷爷，跟随着爷爷。福宝生命里爷爷一直陪伴着你，你知道的对吧？”这封饱含深情的信开头这样写道。

“最近周围总有人问我：福宝非走不可吗？福宝离开你会伤心吗？我总是淡然回答：福宝有她自己的路要走，这是一开始就注定的离别。话虽如此，却让爷爷的心情更加复杂。”字里行间都是对“福宝”满满的眷恋与不舍。

在熊猫世界，记者见到另一位陪伴“福宝”长大的饲养员宋永宽。他说，“福宝”与饲养员共同创造了许多美好回忆。“如果一定要说最感动的时刻，‘福宝’出生的那一天，离开妈妈开始自己活动的那一天，真正开始独自生活的那一天……这些瞬间都令我记忆深刻。”

“就在刚刚，我还在给‘福宝’写信呢，我会一直关注她的消息。‘福宝’就是这样一只可爱又特别的大熊猫，希望她健健康康，以后有机会我也想去中国再看望她。”宋永宽说。

“再见了‘福宝’，谢谢你！”

来自京畿道平泽市的崔智善在“宝之家”的“福宝”照片前驻足良久。“一想到以后可能（在韩国）再也见不到‘福宝’，我的眼泪就止不住掉下来。”

“因为工作太忙，我没办法经常来，今天也是向公司请假赶来的。‘福宝’在韩国家喻户晓，连我爷爷、奶奶都知道。”说完，崔智善还自豪地向记者展示自己手机上的“福宝”气囊支架。

据爱宝乐园方面透露，他们正在为欢送“福宝”准备主题为“遇见你是个奇迹，谢谢你‘福宝’”的特别纪念活动，还计划在“福宝”最后一次与公众见面当天通过社交媒体平台进行直播。

2月16日，在韩国首尔的地铁站，市民给大熊猫“福宝”海报拍照。新华社发（全休相摄）

韩国一家私人运营的“福宝”论坛管理员罗景珉告诉记者，作为“福宝”的“铁杆粉丝团”，论坛成员从2月14日起通过自发筹措的资金在地铁弘大入口站等地刊登告别“福宝”的广告，本周六还将在地铁站分发“福宝”纪念品，希望通过这样的活动让更多人记住“福宝”。

面对记者镜头，崔智善眼眶湿润：“以后我还想去中国看望‘福宝’，希望她回到中国继续幸福地生活，即使忘了在韩国的生活也没关系，只愿她一直幸福。”（记者：陆睿、陈怡、姚琪琳；报道员：杨畅、金颢旼；剪辑：王沛；编辑：鲁豫、欧飒、徐晓蕾）

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