新华社北京2月21日电 综合新华社驻外记者报道：巴勒斯坦总统府20日晚发表声明，谴责美国在联合国安理会再次否决有关呼吁在加沙地带停火的决议草案。阿拉伯国家联盟以及埃及、沙特阿拉伯、约旦、卡塔尔、科威特等国也纷纷发表声明，对此表示遗憾和不满。

巴勒斯坦总统府在声明中说，美国的否决违背了国际社会意愿，为以色列继续侵略加沙地带，并对拉法发动血腥袭击再开绿灯。美国的政策对国际和平与安全构成威胁。

阿盟秘书长盖特21日发表声明，谴责美国再次使用否决权，导致安理会未能通过阿尔及利亚代表阿拉伯国家提出的要求在加沙地带立即实现人道停火的决议草案。盖特表示，美国的举动清楚地反映了美国对以色列在加沙地带持续的战争负有政治和道德责任。

埃及外交部20日发表声明，对这一结果“深表遗憾”。声明说，埃及强烈谴责在处理世界各地的战争和武装冲突时使用“双重标准”。埃及拒绝任何可能导致巴勒斯坦人流离失所的措施。

沙特外交部20日发表声明对此表示遗憾，指出在加沙发生的威胁世界和平与安全的军事行动不断升级，当地的人道主义局势正不断恶化，完全不利于和平解决巴勒斯坦问题。

约旦外交部发言人苏菲安·古达20日发表声明对决议草案遭否决表示失望，强调国际社会必须承担起责任，安理会必须不偏不倚地执行国际法规则。

此外，卡塔尔和科威特外交部也分别发表声明，对决议草案遭否决感到“遗憾”，并敦促尽快在加沙地带实现停火。

2023年10月巴以新一轮大规模冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已导致近3万人丧生。国际社会形成要求在加沙地带立即停火的压倒性呼声，但联合国安理会要求停火的决议草案多次遭到美国的阻挠。（参与记者：柳伟建、董修竹、何奕萍、胡冠、汪强、尹珂）

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