新华社巴黎2月21日电 2024年2月21日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在结束出席第60届慕尼黑安全会议并访问西班牙、法国后，接受了中国媒体采访。

一、今年是慕尼黑安全会议创立60周年，受到国际社会广泛关注。这次与会传递的主要信息是什么？

王毅：今年慕尼黑安全会议的报告以“多输”为题，反映出欧洲对国际局势的悲观情绪，凸显当今世界面临的严峻挑战。全球治理的赤字，地缘热点的升级，零和博弈的抬头，“脱钩断链”的冲动都在加剧“多输”风险。国际社会普遍关心中国的主张，希望听到中国的声音。慕安会为此举办中国专场，我们发出的明确信号是，中国将坚定做动荡世界中的稳定力量。要以互尊互信推动大国合作，以对话协商应对热点问题，以团结协作加强全球治理，以开放互利促进全球增长。与会期间，我同美国、英国、法国、德国、欧盟、加拿大、阿根廷以及乌克兰等各方广泛接触，强调应坚持开放包容，不搞封闭排他；应坚持协商合作，不搞冲突对抗；应坚持多边主义，不搞唯我独尊；应坚持追求共赢，坚决避免“多输”。

慕安会期间中美外长的会晤是坦诚、实质和建设性的。中方强调，美方应客观理性看待中国发展，奉行积极务实对华政策，将两国元首旧金山会晤达成的重要共识落到实处。中美相互尊重、和平共处、合作共赢，构建两个大国正确相处之道，是历史演进的必然要求，也是国际社会的普遍期待。双方同意保持各领域对话沟通，并就解决地区热点问题交换了看法。

在同各方接触中我们强调，中国的发展是和平力量的增长，是稳定因素的增强，也是合作机遇的扩大，14亿多中国人民整体迈入现代化将是人类文明进程的巨大进步，也将为世界发展提供巨大机遇。中方将始终站在公平正义和历史正确一边，在重大问题上坚持公道，在关键时刻展现担当，坚定做世界和平的维护者、全球发展的促进者、公共产品的提供者。习近平主席提出构建人类命运共同体，倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，正是针对当今世界一系列现实问题、重大挑战、突出矛盾给出的中国方案。中国将以落实全球安全倡议、全球发展倡议、全球文明倡议为引领，以高质量共建“一带一路”为平台，坚持共商共建共享，同各国一道实现和平与繁荣的世界现代化。

二、当前，乌克兰危机延宕、巴以冲突持续外溢，牵动着整个国际社会。请问中方对局势发展有何看法和建议？

王毅：乌克兰危机和巴以冲突是当前两大国际热点，正在全球范围产生负面外溢。我此行同各方就此深入沟通，最突出的感受是，虽然形势仍不明朗、矛盾仍很突出，但各方的共识在增加，合作的意愿在上升。我向各方介绍了中方立场主张，强调必须坚持政治解决思路，不放弃劝和促谈努力，积极寻求公正合理方案，防止更加严重的后果。

乌克兰危机长期化、复杂化、扩大化不符合国际社会共同利益。历史经验证明，任何冲突的终点都是回到谈判桌。这场危机的来龙去脉、是非曲直历史自会有公论，当前最紧迫的是恢复和平。我们认为政治解决是唯一出路。只要和平还有一线希望，就应不放弃促和努力。如果早一天开启和谈，损失就会减少一分。习近平主席提出的“四个应该”是中方推动政治解决乌克兰危机的根本遵循。中方将继续为重建和平发挥建设性作用，支持构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。

过去100多天来，巴以冲突持续升级，已造成近3万平民丧生，约190万人流离失所。任由加沙战事延宕，将会造成更严重人道主义灾难。二十一世纪的今天，国际社会怎能面对这样的人间悲剧而无动于衷、无所作为？冲突的根源在于巴勒斯坦始终未能实现建国梦想，几代人颠沛流离而无法回归家园。中国的立场很清楚，一是立即停火止战，二是确保人道救援，三是释放所有扣押人员，四是召开国际和会，重启“两国方案”，最终实现巴以两国和平共处、阿拉伯和犹太两民族和谐共存。

三、此访您同欧洲多国政要进行了密集交流，有何感受和期待？

王毅：去年以来，中欧全面重启各层级面对面交流，全面激活各领域对话合作，中欧关系呈现稳中向上的良好势头。中欧全面战略伙伴关系走过了20年，双方已成为推动多极化的两大力量、支持全球化的两大市场、倡导多样性的两大文明。当今世界进入新的动荡变革期，中欧关系的战略意义和世界影响更加凸显。展望未来，我们必须把伙伴作为中欧关系的主基调，把合作作为中欧关系的主旋律，坚持求同存异、聚同化异，推动中欧关系稳中有进、行稳致远。

我感到，欧洲对华的理性认知在增多，认为中国的发展符合历史的逻辑，欧洲对此不应惧怕更不应拒绝。欧方对加强中欧各层级交往态度积极，对深化务实合作热情很高，希望经贸、能源、绿色、数字、教育、人文等领域合作取得更多具体成果。我们欢迎欧方分享中国超大规模市场机遇，积极参与中国高水平、制度型开放进程。中方将在放宽市场准入、对标国际贸易规则、打通外籍人员来华堵点等方面持续发力。相信欧洲国家也会在中国高质量发展中得到越来越多合作机遇。

欧洲各界都明确反对“脱钩”，有识之士开始反思“去风险”带来的风险。我向欧方强调，“去风险”不能去合作，“降依赖”不能降互信，建立在互信基础上的相互依存，有利于各方优势互补，有利于加快共同发展。我们要对世界经济碎片化、保护主义倾向保持警惕，继续奉行开放政策，坚持公平竞争，维护自由贸易，避免泛安全化，抵制逆全球化。

中欧高度重视彼此在国际事务中的重要影响。都支持世界多极化和国际关系民主化，都支持联合国发挥重要作用，都反对阵营对抗、零和博弈。双方要在联合国、世界贸易组织、二十国集团等多边框架内加强沟通协调，共同推动政治解决热点问题，就气候变化、人工智能等重大议题凝聚国际共识，提出有效方案，发挥引领作用。

欧洲是中国特色大国外交的重要方向，也是实现中国式现代化的重要伙伴。只要中欧加强合作，“新冷战”就打不起来，阵营对抗就搞不下去。

四、能否介绍此次访法的主要成果？中方对中法关系有何展望？

王毅：中法都是具有全球影响的独立自主大国，两国关系历来具有超越双边的战略意义。近年来，在两国元首亲自引领下，中法关系保持高水平发展，也为中欧关系的健康稳定发展发挥了重要作用。今年年初，我们在热烈友好的气氛中迎来两国建交60周年。习近平主席和马克龙总统发表视频贺词并互致贺电，一致同意秉承建交初心、积极面向未来，共同书写中法关系下一个60年的精彩篇章。此次访法，旨在落实元首共识，就开启中法关系的“新甲子”同法方进行政治对表。

访问期间，我同马克龙总统举行会见，同博纳总统外事顾问主持新一轮中法战略对话，并在慕尼黑同法国新任外长塞茹尔内会谈。双方就两国下阶段高层交往、双多边各领域合作全面对表，并就共同关心的国际地区问题深度交流，达成多项共识。

双方同意开展高层级互访，加强战略沟通，为推动解决国际地区热点问题携手发挥建设性作用，为构建平等有序的多极世界共同作出积极贡献。

双方都认为“脱钩断链”不可取、保护主义只会导致“双输”，一致同意要坚持把“蛋糕做大”，在持续深化航空航天、核能等传统合作的同时，积极拓展新能源、绿色发展等新兴领域合作，支持两国企业到对方国家投资。

双方高度重视加强人文交流。2024年是中法文化旅游年，双方将举办贯穿全年的数百场活动，掀起两国人文交流的新热潮。

双方同意通过多边协作共同应对全球性挑战。从气候变化合作到保护生物多样性，中法始终走在国际社会的前列。双方愿以更积极开放姿态，支持彼此提出的有益多边倡议，继续为改善全球治理贡献中法力量。总之，借用习近平主席在中法建交60周年招待会视频致辞中的一句话，面向下一个60年，中法携手合作，必将再创辉煌。

五、此访是中国外长时隔多年再次到访西班牙，请介绍下阶段的合作方向？

王毅：西班牙是中国在欧洲值得信赖的好朋友，也是互惠开放的好伙伴。在同费利佩六世国王、桑切斯首相以及阿尔瓦雷斯外交大臣的会见和会谈中，我切身感受到西班牙领导人对发展中西关系的坚定意愿，以及西班牙各界对中西关系的美好期许。

此访期间，双方强调要巩固传统友好，深化中西全面战略伙伴关系。双方重申相互尊重彼此核心利益和重大关切，相互支持彼此维护国家统一和领土完整，继续致力于打造具有战略定力的双边关系。

全方位、高水平务实合作是中西关系的突出特色。此访期间，双方同意发挥好经贸、科技机制性对话作用，拓展绿色等新型产业合作机遇，助力各自经济转型升级。西班牙高度赞赏中方解除西班牙剔骨牛肉输华限制，愿用好进博会等平台，同中方增强经贸投资的质量和韧性。

中西两国都拥有独特文化历史传承，双方相互欣赏、相互吸引，一致同意延续中西文旅年积极效应，加强语言教学合作，推进文化中心建设，培养赓续中西友好的年轻一代。双方愿充分发掘旅游资源优势，相互提供便利化措施，增进两国人员往来，促进民心相知相亲。

中西两国刚刚纪念了建交50周年，站在下一个50年的入口，中方愿同西班牙一道，从全球视野和长远角度把握好两国关系，以高质量合作应对全球挑战，以高水平交流深化彼此互信，既造福两国，又示范欧洲。

(责编：艾雯、徐祥丽)