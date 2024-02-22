新华社耶路撒冷2月21日电（记者吕迎旭 张天朗）以色列议会21日发表声明说，以议会当天表决通过反对与巴勒斯坦人达成永久解决方案的“国际指令”、反对单方面承认巴勒斯坦国的立场。

以议会当天以99票赞成、9票反对的投票结果通过这一立场。声明说，以色列拒绝关于与巴勒斯坦人达成永久解决方案的“国际指令”，巴以问题的解决只能通过双方不设前提条件的直接谈判实现。以色列将继续反对单方面承认巴勒斯坦国。在去年10月7日巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）突袭以色列后承认巴勒斯坦国，将是对“恐怖主义前所未有的巨大奖赏”，并将阻碍未来巴以问题的和平解决。

以色列总理内塔尼亚胡对反对党议员投赞成票表示感谢。阿拉伯裔议员艾曼·奥达在议会辩论中说，巴勒斯坦人民应该享有建立自己国家的自决权。

巴勒斯坦外交部当天发表声明说，这是以色列坚持挑战国际社会的行为，巴勒斯坦国在联合国的正式会员国资格并得到各国承认不需要以色列政府批准。巴外交部要求以政府根据国际法承认巴勒斯坦国，落实“两国方案”，并确保未来谈判取得成功。

据美国和以色列媒体日前报道，美国政府正推动通过以色列同沙特阿拉伯关系正常化，换取以色列承认巴勒斯坦国。美国国务卿布林肯17日在慕尼黑安全会议上说，鉴于阿拉伯国家愿意与以色列实现关系正常化，未来几个月以色列将有一个融入中东的“绝佳机会”。以色列总理办公室18日发表声明说，以色列拒绝有关巴以问题解决方案的“国际指令”，继续反对单方面承认巴勒斯坦国。

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