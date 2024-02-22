新华社伦敦2月21日电（记者杜鹃 许凤）英国高等法院针对“维基揭秘”网站创始人朱利安·阿桑奇拒绝被引渡到美国上诉案件的听证会21日结束，法官当天没有做出裁决，表示将择日宣布。

在两天的法庭审理期间，阿桑奇的律师团队申请审查时任英国内政大臣帕特尔2022年所作批准向美国引渡阿桑奇的决定，并对2021年高等法院的裁决提出质疑。他们强调，美国当局因为阿桑奇揭露美国政府的暴行而寻求惩罚他，如被送往美国，阿桑奇可能会遭受司法不公。代表美国政府的律师则主张，阿桑奇泄露的文件损害了美国的安全和情报部门。

阿桑奇目前被关押在英国伦敦贝尔马什监狱。阿桑奇连续两天没有出席庭审。他的妻子斯特拉说，阿桑奇本想参加庭审，但“身体状况不佳”。

按英国媒体的说法，如果高等法院最终做出不利于阿桑奇的裁决，可能导致引渡程序开启。如果高等法院做出有利于他的裁决，阿桑奇将有更多机会在英国上诉。阿桑奇的律师团队表示，如果高等法院不允许上诉继续进行，他们将申请欧洲人权法院介入。

阿桑奇现年52岁，2006年创办“维基揭秘”网站。2010年，“维基揭秘”曝光大量阿富汗战争和伊拉克战争期间美国的外交电报和美军机密文件，揭发了美军战争罪行。其中一段驻伊拉克美军“阿帕奇”武装直升机射杀记者和平民的视频广为流传。阿桑奇随即身陷官司，美国对他提出17项间谍罪名和1项不当使用电脑罪名的指控。2019年，阿桑奇在英国被捕并被判入狱。随后，美国以“维基揭秘”公布涉美机密文件危及他人生命安全为由，要求引渡阿桑奇。

2021年1月，英国一家地方法院做出裁决，拒绝美国引渡要求，理由是阿桑奇患有抑郁症等精神疾病，被引渡至美国后有较高自杀风险。2021年12月，英国高等法院做出裁决，允许美国政府引渡阿桑奇，同时高等法院将案件移交地方法院进行后续流程。2022年4月，伦敦威斯敏斯特地方法院发布引渡令，正式批准将阿桑奇引渡至美国。2022年6月，帕特尔批准向美国引渡阿桑奇。

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