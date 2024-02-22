人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

王毅在出席慕尼黑安全会议并访问西班牙、法国后接受中国媒体采访

2024年02月22日03:50 | 来源：新华网
小字号

新华社巴黎2月21日电 2024年2月21日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在结束出席第60届慕尼黑安全会议并访问西班牙、法国后，接受了中国媒体采访。

一、今年是慕尼黑安全会议创立60周年，受到国际社会广泛关注。这次与会传递的主要信息是什么？

王毅：今年慕尼黑安全会议的报告以“多输”为题，反映出欧洲对国际局势的悲观情绪，凸显当今世界面临的严峻挑战。全球治理的赤字，地缘热点的升级，零和博弈的抬头，“脱钩断链”的冲动都在加剧“多输”风险。国际社会普遍关心中国的主张，希望听到中国的声音。慕安会为此举办中国专场，我们发出的明确信号是，中国将坚定做动荡世界中的稳定力量。要以互尊互信推动大国合作，以对话协商应对热点问题，以团结协作加强全球治理，以开放互利促进全球增长。与会期间，我同美国、英国、法国、德国、欧盟、加拿大、阿根廷以及乌克兰等各方广泛接触，强调应坚持开放包容，不搞封闭排他；应坚持协商合作，不搞冲突对抗；应坚持多边主义，不搞唯我独尊；应坚持追求共赢，坚决避免“多输”。

慕安会期间中美外长的会晤是坦诚、实质和建设性的。中方强调，美方应客观理性看待中国发展，奉行积极务实对华政策，将两国元首旧金山会晤达成的重要共识落到实处。中美相互尊重、和平共处、合作共赢，构建两个大国正确相处之道，是历史演进的必然要求，也是国际社会的普遍期待。双方同意保持各领域对话沟通，并就解决地区热点问题交换了看法。

在同各方接触中我们强调，中国的发展是和平力量的增长，是稳定因素的增强，也是合作机遇的扩大，14亿多中国人民整体迈入现代化将是人类文明进程的巨大进步，也将为世界发展提供巨大机遇。中方将始终站在公平正义和历史正确一边，在重大问题上坚持公道，在关键时刻展现担当，坚定做世界和平的维护者、全球发展的促进者、公共产品的提供者。习近平主席提出构建人类命运共同体，倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，正是针对当今世界一系列现实问题、重大挑战、突出矛盾给出的中国方案。中国将以落实全球安全倡议、全球发展倡议、全球文明倡议为引领，以高质量共建“一带一路”为平台，坚持共商共建共享，同各国一道实现和平与繁荣的世界现代化。

二、当前，乌克兰危机延宕、巴以冲突持续外溢，牵动着整个国际社会。请问中方对局势发展有何看法和建议？

王毅：乌克兰危机和巴以冲突是当前两大国际热点，正在全球范围产生负面外溢。我此行同各方就此深入沟通，最突出的感受是，虽然形势仍不明朗、矛盾仍很突出，但各方的共识在增加，合作的意愿在上升。我向各方介绍了中方立场主张，强调必须坚持政治解决思路，不放弃劝和促谈努力，积极寻求公正合理方案，防止更加严重的后果。

乌克兰危机长期化、复杂化、扩大化不符合国际社会共同利益。历史经验证明，任何冲突的终点都是回到谈判桌。这场危机的来龙去脉、是非曲直历史自会有公论，当前最紧迫的是恢复和平。我们认为政治解决是唯一出路。只要和平还有一线希望，就应不放弃促和努力。如果早一天开启和谈，损失就会减少一分。习近平主席提出的“四个应该”是中方推动政治解决乌克兰危机的根本遵循。中方将继续为重建和平发挥建设性作用，支持构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。

过去100多天来，巴以冲突持续升级，已造成近3万平民丧生，约190万人流离失所。任由加沙战事延宕，将会造成更严重人道主义灾难。二十一世纪的今天，国际社会怎能面对这样的人间悲剧而无动于衷、无所作为？冲突的根源在于巴勒斯坦始终未能实现建国梦想，几代人颠沛流离而无法回归家园。中国的立场很清楚，一是立即停火止战，二是确保人道救援，三是释放所有扣押人员，四是召开国际和会，重启“两国方案”，最终实现巴以两国和平共处、阿拉伯和犹太两民族和谐共存。

三、此访您同欧洲多国政要进行了密集交流，有何感受和期待？

王毅：去年以来，中欧全面重启各层级面对面交流，全面激活各领域对话合作，中欧关系呈现稳中向上的良好势头。中欧全面战略伙伴关系走过了20年，双方已成为推动多极化的两大力量、支持全球化的两大市场、倡导多样性的两大文明。当今世界进入新的动荡变革期，中欧关系的战略意义和世界影响更加凸显。展望未来，我们必须把伙伴作为中欧关系的主基调，把合作作为中欧关系的主旋律，坚持求同存异、聚同化异，推动中欧关系稳中有进、行稳致远。

我感到，欧洲对华的理性认知在增多，认为中国的发展符合历史的逻辑，欧洲对此不应惧怕更不应拒绝。欧方对加强中欧各层级交往态度积极，对深化务实合作热情很高，希望经贸、能源、绿色、数字、教育、人文等领域合作取得更多具体成果。我们欢迎欧方分享中国超大规模市场机遇，积极参与中国高水平、制度型开放进程。中方将在放宽市场准入、对标国际贸易规则、打通外籍人员来华堵点等方面持续发力。相信欧洲国家也会在中国高质量发展中得到越来越多合作机遇。

欧洲各界都明确反对“脱钩”，有识之士开始反思“去风险”带来的风险。我向欧方强调，“去风险”不能去合作，“降依赖”不能降互信，建立在互信基础上的相互依存，有利于各方优势互补，有利于加快共同发展。我们要对世界经济碎片化、保护主义倾向保持警惕，继续奉行开放政策，坚持公平竞争，维护自由贸易，避免泛安全化，抵制逆全球化。

中欧高度重视彼此在国际事务中的重要影响。都支持世界多极化和国际关系民主化，都支持联合国发挥重要作用，都反对阵营对抗、零和博弈。双方要在联合国、世界贸易组织、二十国集团等多边框架内加强沟通协调，共同推动政治解决热点问题，就气候变化、人工智能等重大议题凝聚国际共识，提出有效方案，发挥引领作用。

欧洲是中国特色大国外交的重要方向，也是实现中国式现代化的重要伙伴。只要中欧加强合作，“新冷战”就打不起来，阵营对抗就搞不下去。

四、能否介绍此次访法的主要成果？中方对中法关系有何展望？

王毅：中法都是具有全球影响的独立自主大国，两国关系历来具有超越双边的战略意义。近年来，在两国元首亲自引领下，中法关系保持高水平发展，也为中欧关系的健康稳定发展发挥了重要作用。今年年初，我们在热烈友好的气氛中迎来两国建交60周年。习近平主席和马克龙总统发表视频贺词并互致贺电，一致同意秉承建交初心、积极面向未来，共同书写中法关系下一个60年的精彩篇章。此次访法，旨在落实元首共识，就开启中法关系的“新甲子”同法方进行政治对表。

访问期间，我同马克龙总统举行会见，同博纳总统外事顾问主持新一轮中法战略对话，并在慕尼黑同法国新任外长塞茹尔内会谈。双方就两国下阶段高层交往、双多边各领域合作全面对表，并就共同关心的国际地区问题深度交流，达成多项共识。

双方同意开展高层级互访，加强战略沟通，为推动解决国际地区热点问题携手发挥建设性作用，为构建平等有序的多极世界共同作出积极贡献。

双方都认为“脱钩断链”不可取、保护主义只会导致“双输”，一致同意要坚持把“蛋糕做大”，在持续深化航空航天、核能等传统合作的同时，积极拓展新能源、绿色发展等新兴领域合作，支持两国企业到对方国家投资。

双方高度重视加强人文交流。2024年是中法文化旅游年，双方将举办贯穿全年的数百场活动，掀起两国人文交流的新热潮。

双方同意通过多边协作共同应对全球性挑战。从气候变化合作到保护生物多样性，中法始终走在国际社会的前列。双方愿以更积极开放姿态，支持彼此提出的有益多边倡议，继续为改善全球治理贡献中法力量。总之，借用习近平主席在中法建交60周年招待会视频致辞中的一句话，面向下一个60年，中法携手合作，必将再创辉煌。

五、此访是中国外长时隔多年再次到访西班牙，请介绍下阶段的合作方向？

王毅：西班牙是中国在欧洲值得信赖的好朋友，也是互惠开放的好伙伴。在同费利佩六世国王、桑切斯首相以及阿尔瓦雷斯外交大臣的会见和会谈中，我切身感受到西班牙领导人对发展中西关系的坚定意愿，以及西班牙各界对中西关系的美好期许。

此访期间，双方强调要巩固传统友好，深化中西全面战略伙伴关系。双方重申相互尊重彼此核心利益和重大关切，相互支持彼此维护国家统一和领土完整，继续致力于打造具有战略定力的双边关系。

全方位、高水平务实合作是中西关系的突出特色。此访期间，双方同意发挥好经贸、科技机制性对话作用，拓展绿色等新型产业合作机遇，助力各自经济转型升级。西班牙高度赞赏中方解除西班牙剔骨牛肉输华限制，愿用好进博会等平台，同中方增强经贸投资的质量和韧性。

中西两国都拥有独特文化历史传承，双方相互欣赏、相互吸引，一致同意延续中西文旅年积极效应，加强语言教学合作，推进文化中心建设，培养赓续中西友好的年轻一代。双方愿充分发掘旅游资源优势，相互提供便利化措施，增进两国人员往来，促进民心相知相亲。

中西两国刚刚纪念了建交50周年，站在下一个50年的入口，中方愿同西班牙一道，从全球视野和长远角度把握好两国关系，以高质量合作应对全球挑战，以高水平交流深化彼此互信，既造福两国，又示范欧洲。

(责编：卫嘉、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部