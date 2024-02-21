新华社北京2月21日电 美国大选手记｜特朗普卖鞋为哪般

新华社记者孙丁

美国前总统特朗普日前出现在宾夕法尼亚州费城鞋展，化身“带货达人”，推介其本人同名品牌运动鞋，瞬间冲上“热搜”。

特朗普在台上时，展厅里欢呼声和嘘声此起彼伏。他推销的是所谓“永不放弃高帮运动鞋”，鞋身呈金色，印有美国星条旗元素图案和代表特朗普的大写英文字母“T”。这款鞋售价达399美元，限量发行1000双。特朗普很自信：这鞋一定大卖。

特朗普正再次竞选美国总统，并领跑共和党初选，还在近期一些模拟对阵中领先现任总统、民主党人拜登。在选战日渐升温之际，特朗普高调卖鞋，无非以下原因：

一是转移视线。亮相费城鞋展前一天，特朗普收到纽约州“天价”罚单。该州法官裁定，特朗普因夸大净资产欺骗银行提供更好贷款条件须支付约3.55亿美元罚款，他还被禁止3年内在纽约州任何企业担任管理者。特朗普不服，要上诉。

这本该是上周末美国头条新闻，多家主流电视台策划了专题报道进行解读分析，不想却被“特朗普卖鞋”抢走了“流量”。各大媒体争相报道这一“新鲜事儿”，社交媒体热度高涨。

了解特朗普的人知道，他向来看重周末新闻话题，显然不希望“特朗普被罚款”这样的负面词条“霸榜”，所以要制造更有话题度的噱头以转移舆论视线。《纽约时报》首席时尚评论家瓦妮萨·弗里德曼在文章中写道：人们的注意力很容易被这件事的荒唐所吸引——一个前总统，竟然在卖运动鞋！

二是争夺选民。多项民调显示，特朗普在共和党内地位稳固，党内初选挑战者仅剩下美国前常驻联合国代表妮基·黑利。美国选举专家认为，特朗普再次成为共和党总统候选人似乎只是时间问题，但想要在大选中战胜老对手拜登、重返白宫，特朗普需要扩大选民阵营，吸引更多不同群体的选票。

美国运动鞋文化盛行，许多年轻人和非洲裔“爱鞋如命”，而这两大群体对于拜登连任十分关键。为了触及更多选民特别是年轻人，拜登近期开通了TikTok（抖音海外版）账号并发布问答视频。

弗里德曼表示，尝试打入“鞋圈”可能也是特朗普对拜登开设TikTok账号向年轻选民示好的回应。美联社文章指出，特朗普团队希望特朗普可以拉拢更多年轻和少数族裔选民，特别是非洲裔男性。拜登团队则嘲讽称特朗普运动鞋不过是名牌运动鞋的“盗版”。

三是可以“吸金”。除了纽约州欺诈案数亿美元的罚款，特朗普还在一起民事性侵和诽谤案中被罚8330万美元，加上利息以及律师费等支出，特朗普“法律负债”估计已累计超过5亿美元。

美国商业杂志《福布斯》数据显示，特朗普净资产估计在26亿美元左右。另据特朗普一份书面证词，他手上大概有4亿美元现金。也就是说，特朗普有能力支付这些罚款，但现金不够。卖鞋可以帮助他获取更多现金、缓解部分财务压力。虽然1000双“永不放弃高帮运动鞋”售罄加起来也不到40万美元，但至少是一项开源收入。这也不是特朗普第一次为其周边商品“站台”，此前他曾在社交媒体上大力推销以其形象设计的数字交易卡。

美国大选年向来乱象迭出。随着今年选战不断展开，美国政坛和社会或出现更多“奇葩怪事”。到时候，可能“特朗普卖鞋”也算不上什么了。

(责编：艾雯、徐祥丽)