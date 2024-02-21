新华社联合国2月20日电 中国常驻联合国代表张军20日出席联大维和特委会一般性辩论时发言，呼吁国际社会妥善应对新兴技术对联合国维和行动的挑战。

张军说，新兴技术迅猛发展对联合国维和行动的复杂效应不断显现。秘书处和特派团要适应形势发展，趋利避害，立足各方现有资源，稳妥推进数字转型。必须尊重东道国主权和主导权，确保相关技术安全可靠，同时建立健全问责机制，避免滥用、误用和恶意使用。

张军表示，秘书处和特派团要进一步完善同东道国的沟通渠道，确保东道国的合理关切得到及时反映和充分照顾。中方期待秘书处从这一视角出发，对处理与东道国关系的现行政策和机制进行战略评估。同时，有效的过渡和撤出战略，有助于当事国对维和行动形成合理预期。中方期待特派团在同当事国、出兵国充分沟通的基础上，尽早制定有明确时间框架、切实可行的过渡和撤离战略，并以适当方式将培育当事国可持续发展能力纳入过渡战略，实现维和行动顺利过渡。

张军表示，近期维和人员遇袭事件持续发生，国际社会要以更大的紧迫感加强维和人员的安全保障。会员国和秘书处应共同努力，全面落实安理会第2518号决议，妥善运用新技术提升装备和安保水平，全力降低维和人员安全风险。

张军说，维和行动是联合国维护国际和平与安全的重要手段。作为联合国第二大维和摊款国和安理会常任理事国中派遣维和人员最多的国家，中方始终积极支持和参与联合国维和行动。当前，联合国维和行动面临前所未有的新形势、新挑战，需要改革和转型，才能更好发挥作用。

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