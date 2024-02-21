新华社联合国2月20日电（记者 王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵20日呼吁国际社会坚定维护以联合国为核心的国际体系，发挥联合国在国际事务中的核心作用。

戴兵在联合国宪章和加强联合国作用特别委员会2024年会议一般性辩论上表示，当前，世界进入新的动荡变革期，多边主义和国际法受到严重冲击。面对前所未有的全球性挑战，国际社会比以往任何时候都更需要践行真正的多边主义，更需要坚定维护以联合国为核心的国际体系，以国际法为基础的国际秩序，以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。

戴兵表示，“维持国际和平与安全”是联合国的宗旨之一。作为第一个在宪章上签字的创始会员国，中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨。中方提出全球安全倡议，传承和弘扬宪章精神，倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，为弥补和平赤字、破解安全困境提供中国方案。近期，巴以冲突升级外溢，红海局势持续紧张，中国始终为劝和促谈奔走，为停火止战尽力，推动安理会通过巴以冲突爆发以来首份决议，发表政治解决巴以问题的立场文件，以实际行动践行全球安全倡议。

戴兵说，关于安理会制裁问题，中方愿重申，制裁只是手段而非目的，应当服务于有关问题的政治解决，安理会对此应采取慎重和负责任态度。中方认为，各方都应严格、善意遵守和执行安理会制裁决议。个别国家在无安理会授权、无国际法依据的情况下，仅凭其国内法对他国滥施单边制裁包括次级制裁，将国内法凌驾于国际法和国际义务之上，违背国家主权平等和不干涉内政等国际法基本原则，损害安理会权威，破坏国际秩序，中方和联合国众多会员国对此坚决反对。

戴兵表示，中方一贯重视并坚持和平解决国际争端这一宪章基本原则。作为联合国创始会员国和安理会常任理事国，中方始终坚持通过对话协商以和平方式解决国家间争端，秉持客观公正立场开展相关工作，为解决地区和国际热点问题发挥积极作用。

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