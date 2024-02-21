新华社惠灵顿2月21日电 综述：新西兰大品牌看好中国市场潜力

新华社记者卢怀谦

新西兰乳业巨头恒天然集团、新西兰肉类采购、加工和销售企业银蕨农场等大品牌近期表示，看好中国市场潜力，会持续加大投资。

恒天然集团计划将其餐饮服务业务扩展到中国更多二三线城市，通过投资创新增强产品竞争力。

“恒天然在中国取得很大成功。中国是恒天然最重要的战略市场之一。”恒天然大中华区首席执行官周德汉对新华社表示，新西兰农民从中国和新西兰之间健康的双边关系中受益匪浅。多年来，恒天然通过与当地客户在营养、创新和食品领域的合作，取得了显著业务增长。

他表示，在乳制品营养和减排等方面，恒天然的优先事项与中国政府的优先事项有很强的一致性。

“中国市场在疫情后显现强劲复苏迹象。多年来，中国的乳制品消费量显著增长，预计将继续增长。”周德汉说，恒天然将高品质的新西兰乳制品与中国消费者的喜好相结合，开发新产品。

新西兰银蕨农场首席客户官戴夫·考特尼近日在回复新华社记者电子邮件采访时表示，银蕨农场希望继续加强对中国市场的调研，倾听客户和消费者需求，进一步拓展在华业务。

“中国连续四年成为我们最大的国际市场。到2022年，它占我们出口总量的35%。”考特尼说。

他表示，中国经济仍将是全球经济的重要组成部分。这种信心来自于中国的市场规模、供应链的健全、数字化的快速发展以及新技术的投资，中国的高质量发展道路将使中国继续成为充满活力的市场。

考特尼表示：“这种市场环境及其机遇增强了我们的信心，我们将继续制定有针对性的市场计划和战略客户关系，以实现企业的中国市场长期战略。”

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