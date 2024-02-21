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研究人员：气候异常和瘟疫或与罗马帝国衰落有关联

2024年02月21日14:04 | 来源：新华网
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新华社北京2月21日电 历史上瘟疫是人类面临的最大危害之一，一定程度上甚至阻碍社会经济发展。一项国际研究发现，罗马帝国暴发的3次大规模瘟疫均发生在异常寒冷和干旱的时期，研究人员推测气候异常和瘟疫可能与罗马帝国衰落有关联。

美国俄克拉何马大学、德国不来梅大学等机构的研究人员在美国《科学进展》杂志发表论文说，他们通过分析亚得里亚海沉积物岩芯中的浮游生物残骸，构建了公元前200年至公元600年意大利南部的气候模型。

研究人员在论文中说，从公元前200年开始的3个世纪中，该地区气候相对温暖湿润，罗马帝国达到最兴盛状态；公元130年左右气温下降、旱灾频发，尤其是公元165年至180年的严寒时期暴发安东尼瘟疫，而那段时期恰逢罗马帝国陷入动荡；另一次气温骤降期间，在公元251年至266年出现了塞浦路斯瘟疫，罗马帝国处于分裂时期；西罗马帝国在公元476年灭亡后，公元6世纪40年代极端寒冷，东罗马帝国暴发查士丁尼瘟疫，之后失去大片领土。

参与这项研究的历史学家、俄克拉何马大学教授凯尔·哈珀推测说，气温变化和瘟疫在罗马帝国兴衰过程中起到一定作用。研究人员认为，比较寒冷干燥的环境可能破坏了作物收成，削弱了民众的免疫系统，而社会动荡又助长了瘟疫的传播。

然而也有学者认为，导致罗马帝国衰落的原因有很多，一两个变量难以起决定性作用。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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