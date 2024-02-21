新华社莫斯科2月20日电（记者黄河）俄罗斯国防部长绍伊古20日表示，在阿夫杰耶夫卡击败乌克兰军队是俄军重要胜利。

据克里姆林宫网站发布的消息，绍伊古当天在克里姆林宫向俄总统普京汇报了有关俄特别军事行动和俄军夺取乌军重要防御枢纽阿夫杰耶夫卡的相关情况。

绍伊古说，乌军耗时多年，在阿夫杰耶夫卡防区内建设了错综复杂的地下通道和混凝土设施。俄军因此向当地调集了大量武器装备。在阿夫杰耶夫卡的战斗中，俄军每天对乌军发动460次空中精确打击，每天实际投放弹药约200吨。目前，俄军正在阿夫杰耶夫卡进行大规模排雷作业。

普京说，在乌军指挥官下达撤退指令之前，乌军已开始从阿夫杰耶夫卡“混乱撤离”。乌方撤退命令实际上是为了掩盖这一事实而做出的“政治决定”。

当地时间17日凌晨，乌克兰武装部队总司令瑟尔斯基在社交媒体上宣布，出于避免乌军被包围和保护乌军官兵生命和健康的考虑，他决定将乌军从乌东部阿夫杰耶夫卡撤离至更有利防线进行防御作战。绍伊古17日向普京报告说，俄军已完全控制阿夫杰耶夫卡市。

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