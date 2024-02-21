新华社开罗2月20日电（记者王尚）萨那消息：也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚20日说，该组织当天向一艘在亚丁湾行驶的以色列船只发射了数枚导弹。

萨雷亚说，遇袭船只名为“地中海银色”号，但他未透露其他细节。萨雷亚还说，胡塞武装当天向以色列南部红海城市埃拉特以及在红海航行的几艘美国军舰发动了无人机袭击。

目前美国和以色列方面未就此事作出回应。

英国海上安保公司安布里20日说，“地中海银色”号是一艘悬挂利比里亚国旗的集装箱货船，原定目的地是索马里某港口。“地中海银色”号的运营者与以色列航运公司以星综合航运有限公司合作密切，该船经常执航至以色列港口，这些可能是胡塞武装将其认定为“以色列船只”的主要原因。

胡塞武装于18日和19日连续打击在红海和亚丁湾航行的商业船只。18日，胡塞武装用导弹袭击了在亚丁湾行驶的英国货轮“鲁比马尔”号，并导致该船严重损坏，船员被迫撤离。19日，胡塞武装又称用导弹击中2艘美国货轮。

去年10月新一轮巴以冲突爆发后，胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。今年1月12日以来，美国和英国连续对胡塞武装目标发动空袭，造成多人死伤。一些国家谴责美英两国的行动，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。

(责编：艾雯、徐祥丽)