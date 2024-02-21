新华社伊斯兰堡2月21日电（记者蒋超）经过连日多轮协商，巴基斯坦主要政党穆斯林联盟（谢里夫派）与人民党20日深夜在首都伊斯兰堡宣布两党达成一致意见，同意组建联合政府。

穆斯林联盟（谢里夫派）主席、前总理夏巴兹·谢里夫与人民党主席、前外长比拉瓦尔·布托·扎尔达里当晚举行联合记者会。夏巴兹表示，双方一致同意推举人民党联合主席、前总统阿西夫·阿里·扎尔达里竞选新一届总统。同时，统一民族运动党、穆斯林联盟（领袖派）、巴基斯坦稳定党也已同意参与组建联合政府。比拉瓦尔表示，双方决定组建联合政府是为了使国家摆脱当前危机，人民党同意推举夏巴兹竞选新一届总理。

2月11日，巴基斯坦选举委员会公布8日举行的新一届国民议会（议会下院）选举最终计票结果，得票数位居前四的分别为：独立参选人集团获得101席；穆斯林联盟（谢里夫派）获得75席；人民党获得54席；统一民族运动党获得17席。根据该结果，本届国民议会选举中任何政党或独立参选人集团均未单独获得过半数议席，因此巴主要政党需协商组成一届联合政府。

今年1月13日，巴基斯坦最高法院通过裁决，剥夺了由前总理伊姆兰·汗创立的正义运动党的选举标志。因此，该党候选人仅被允许以独立参选人身份参加本届国民议会选举。据当地媒体统计，本届国民议会选举中约有90名获得席位的独立参选人来自正义运动党。2月19日，正义运动党现任领导人古哈尔·阿里·汗宣布，本届国民议会选举中来自该党的、获得席位的独立参选人将集体加入名为“逊尼派团结委员会”的政党，“逊尼派团结委员会”争取以政党身份参与议会保留席位的比例分配。

巴基斯坦国民议会现有336个席位，议员任期5年，可连选连任。其中266席由普选产生，每个选区获得最多票数者当选。此外，国民议会还为妇女和少数教派（非穆斯林）分别设立60个和10个保留席位，这些议席均根据各党派获得的普选议席数量按比例进行分配。

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