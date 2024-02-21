新华社联合国2月20日电 联合国安理会20日就阿尔及利亚代表阿拉伯国家提出的要求在加沙地带立即实现人道停火的决议草案进行表决，因美国独家否决，决议草案未获通过。

中国常驻联合国代表张军在表决中投了赞成票，并作解释性发言阐述中方立场。张军表示，中方对草案遭到美国否决表示强烈失望和不满。阿尔及利亚代表阿拉伯国家提出的决议草案要求在加沙地带立即实现停火、立即释放全部被扣押人员、保障人道物资准入、反对强制转移巴勒斯坦平民，这既是形势的紧迫需要，也是基于人道最起码的要求，理应得到安理会所有成员的支持。表决结果清楚说明，在加沙停火止战问题上，不是安理会没有压倒性共识，而是美国行使否决扼杀了安理会共识。美国的否决释放了错误信号，把加沙局势推到了更危险的境地。

张军表示，美国声称安理会决议会干扰正在开展的外交努力，这种说法是完全站不住脚的。当前形势下，在立即停火问题上仍然消极回避，无异于为继续杀戮大开绿灯。冲突外溢正在使整个中东地区动荡不安，更大范围的战争风险正在上升。安理会必须尽快采取行动，阻止这场中东浩劫。对于加沙冲突中严重违反国际法和国际人道法的行为，安理会必须予以有力回应，维护国际法治的权威。安理会必须采取行动推动实现停火，这是安理会不容推辞的道德义务，是安理会必须承担的法律责任，更是安理会履行《联合国宪章》的政治要求。

张军强调，否决不能掩盖停火止战的强烈呼声，安理会维护正义、履行职责的脚步不会因此停顿。中方敦促以色列倾听国际社会的呼声，取消对加沙地带南部城市拉法的进攻计划，停止对巴勒斯坦民众的集体惩罚。中方期待有重要影响的国家少一些政治算计，真正秉持公正和负责任态度，为推动加沙停火作出正确选择。中方呼吁国际社会汇聚一切外交努力，给加沙民众活下去的机会，给整个中东地区人民拥有和平的机会，给伸张正义一个机会。

在20日的表决中，决议草案获得包括中国在内13票赞成，英国投了弃权票。2023年10月巴以新一轮大规模冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已导致近3万人丧生。国际社会形成要求在加沙地带立即停火的压倒性呼声，但联合国安理会要求停火的决议草案多次遭到美国的阻挠。这是美国继去年10月否决巴西提出的决议草案、12月否决阿联酋提出的决议草案和俄罗斯提出的修正案后，第4次在加沙停火问题上行使否决权。

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