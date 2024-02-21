本报记者 王俊岭

记者日前从商务部召开的中非经贸深度合作先行区专题新闻发布会上了解到，中国已连续15年保持非洲第一大贸易伙伴地位。2023年，中非贸易额达到历史上的峰值2821亿美元，同比增长1.5%。

据商务部西亚非洲司司长江伟介绍，经贸合作是中非关系的“压舱石”和“推进器”。在中非合作论坛历届会议务实举措的推动下，中非经贸合作始终保持强劲活力，中非经贸合作取得丰硕成果。

中非贸易规模屡创新高，结构持续优化。自非进口农产品成为增长亮点。2023年中国自非进口坚果、蔬菜、花卉、水果同比分别增长130%、32%、14%和7%。机电产品成为对非出口的“主力军”，“新三样”产品对非出口实现较快增长，新能源汽车、锂电池、光伏产品出口同比增长291%、109%和57%，有力支持了非洲绿色能源的转型。

中非投资合作稳步增长。中国是对非投资规模最大的发展中国家。截至2022年底，中国在非洲直接投资存量超过400亿美元。2023年，中国对非直接投资仍然保持增长态势。中国—埃及泰达苏伊士经贸合作区、海信南非工业园、尼日利亚莱基自贸区等园区产业集聚效应持续显现，吸引了一批中资企业赴非投资兴业，项目涵盖建材、汽车、家电、农产品加工等多个领域。

中非基础设施建设合作成效显著。非洲是中国第二大海外承包工程市场，中国企业累计在非签署承包工程合同额超过7000亿美元，完成营业额超4000亿美元，在交通、能源、电力、住房和民生等领域实施了一批标志性工程和“小而美”项目。非洲疾控中心、赞比亚下凯富峡水电站、塞内加尔方久尼大桥等标志性工程相继竣工，有力带动了当地经济社会发展。

中非新兴领域合作动能积聚。数字经济、绿色低碳、航空航天、金融服务等新兴领域合作不断拓展，为中非经贸合作持续注入新的活力。中非携手拓展“丝路电商”合作，成功举办非洲好物网购节，实施非洲“百店千品上平台”行动，带动中国企业积极助力非洲电子商务、移动支付、媒体娱乐等行业的发展。中国已与非洲27国签署民用航空运输协定，成功为阿尔及利亚、尼日利亚等国建造、发射气象通信卫星。

不久前，《中非经贸深度合作先行区建设总体方案》获国务院批复同意正式印发，积极支持湖南省建设中非经贸深度合作先行区，成为中非经贸合作发展历程中的又一件大事。“近3年来，全省对非贸易保持了年均增长23.1%的快速发展势头。装备制造、能源矿业、路桥房建、农业开发等优势产业抱团走进非洲，杂交水稻、工程机械等技术和产品在非洲享有知名度。”湖南省商务厅副厅长郭宁说，湖南正抓紧出台实施方案和配套政策，着力在中非投资贸易、产能合作、数字经济、国际物流、文旅交流等领域打造标杆示范，完善对非经贸合作交流长效机制。

江伟说，中方将继续秉持真实亲诚理念和正确义利观，同非方一道，充分发挥先行区带动作用，引领中非经贸合作转型升级、提质增效，更好惠及中非人民。

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