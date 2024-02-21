新华社巴黎2月20日电 当地时间2月20日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在巴黎同法国总统外事顾问博纳共同主持第25次中法战略对话。

博纳说，法中战略沟通卓有成效，高层交往成果丰硕。法方高度重视法中全面战略伙伴关系，将继续奉行一个中国政策。面对当前国际乱局和地缘冲突，法方愿同中方携手应对挑战，避免大国对立，防止阵营对抗，改善全球治理。法方主张欧洲战略自主，展现担当作为。支持欧中坚持伙伴关系定位，强化有效合作。

王毅说，中法建交以来，互信持续巩固，共识不断扩大，两国关系日趋成熟稳定。60年来，世界发生了巨大变化，但中法对独立自主的坚持、对世界多极化的追求、对文明多样性的珍视从未改变。站在新的历史起点上，双方要携手努力，以两国元首战略共识为指引，坚守初心、守正创新，将中法全面战略伙伴关系打造得更加稳固和富有活力，为中欧关系发展作出更大贡献，也为世界和平作出不懈努力。

王毅表示，世界动荡甚至分裂，不符合任何一方利益。中方视欧洲为多极化进程中的重要一极，支持欧洲加强战略自主，将前途命运掌握在自己手中。中法在重大问题上立场相近，我们愿同法方加强战略沟通，形成更多共识，加强团结合作，展现大国担当，发出强有力信号，更有效应对全球性挑战，更积极回应国际社会期待。

双方一致同意，进一步加强应对气变、保护生物多样性、可持续发展、农食产品、清洁能源、核能研发、人工智能、航空航天、森林碳汇等合作。

双方一致同意，延续中法文旅年积极势头，办好贯穿全年的数百场人文交流活动，增加直航航班频次，进一步便利人员往来。

双方还就事关和平安全的广泛议题进行了深入沟通，一致认为多极化对和平稳定不可或缺，将继续加强战略协作。

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