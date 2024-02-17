新华社东京2月17日电（记者 钱铮）日本宇宙航空研究开发机构17日发射了名为试验2号的新一代主力运载火箭H3（下称试验2号），并获得成功。

当地时间17日9时22分（北京时间8时22分），试验2号从日本南部鹿儿岛县的种子岛宇宙中心升空。本次发射的主要任务是确认火箭的姿态控制和星箭分离性能。

发射约17分钟后，日本宇宙航空研究开发机构宣布确认试验2号的第二级发动机正常停止燃烧，火箭进入目标轨道。随后，试验2号与搭载的一颗超小型卫星成功分离。

本次发射原定于2月15日进行，但因天气原因推迟。

日本曾于2023年2月17日尝试发射名为试验1号的H3运载火箭，但由于该火箭第一级主发动机电源系统异常，倒计时结束后火箭并未升空。3月7日再次发射时，该火箭升空后不久，由于火箭电源系统异常，导致第二级发动机未能成功点火，日本宇宙航空研究开发机构向火箭发出自毁指令，发射宣告失败。

日本现役主力运载火箭H2A于2001年投入使用。按计划，H2A火箭将在2024财年完成第50次发射后退役。日本希望运载能力更强、成本更低的H3火箭能接替H2A火箭。

(责编：杨光宇、常雪梅)