人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

日本成功发射新一代主力运载火箭H3

2024年02月17日11:47 | 来源：新华网
小字号

新华社东京2月17日电（记者 钱铮）日本宇宙航空研究开发机构17日发射了名为试验2号的新一代主力运载火箭H3（下称试验2号），并获得成功。

当地时间17日9时22分（北京时间8时22分），试验2号从日本南部鹿儿岛县的种子岛宇宙中心升空。本次发射的主要任务是确认火箭的姿态控制和星箭分离性能。

发射约17分钟后，日本宇宙航空研究开发机构宣布确认试验2号的第二级发动机正常停止燃烧，火箭进入目标轨道。随后，试验2号与搭载的一颗超小型卫星成功分离。

本次发射原定于2月15日进行，但因天气原因推迟。

日本曾于2023年2月17日尝试发射名为试验1号的H3运载火箭，但由于该火箭第一级主发动机电源系统异常，倒计时结束后火箭并未升空。3月7日再次发射时，该火箭升空后不久，由于火箭电源系统异常，导致第二级发动机未能成功点火，日本宇宙航空研究开发机构向火箭发出自毁指令，发射宣告失败。

日本现役主力运载火箭H2A于2001年投入使用。按计划，H2A火箭将在2024财年完成第50次发射后退役。日本希望运载能力更强、成本更低的H3火箭能接替H2A火箭。

(责编：杨光宇、常雪梅)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部