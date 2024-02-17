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也门胡塞武装谴责美国启动制裁

2024年02月17日10:49 | 来源：新华网
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新华社开罗2月17日电（记者王尚）也门胡塞武装16日发表声明，谴责美国启动对该组织的相关制裁，并表示将对红海航线发动更多袭击。

美国财政部16日说，此前宣布把胡塞武装作为“特别认定全球恐怖分子”实体的相关制裁于当天正式生效。胡塞武装首席谈判代表穆罕默德·阿卜杜勒－萨拉姆随后发表声明说，胡塞武装不会屈服于美国的制裁，并将继续打击关联以色列的船只，直到以色列停止对巴勒斯坦的军事行动。

另据英国海上贸易行动办公室16日消息，一艘商船当天下午在红海海域遭到导弹袭击，但未造成人员伤亡。胡塞武装方面尚未就此事发表声明。

1月17日，美国总统国家安全事务助理沙利文发表声明说，为应对也门胡塞武装持续的威胁和袭击，美国将胡塞武装列为“特别认定全球恐怖分子”实体，以阻止恐怖分子向其提供资金，进一步限制胡塞武装进入金融市场，并追究其袭击往来红海和亚丁湾商船的责任。如果胡塞武装停止袭击，美国将立即重新评估这一决定。

去年10月新一轮巴以冲突爆发后，胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。今年1月12日以来，美国和英国连续对胡塞武装目标发动空袭，造成多人死伤。一些国家谴责美英两国的行动，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。

(责编：杨光宇、常雪梅)

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